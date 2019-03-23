''Есть все витамины'': диетолог посоветовала украинцам рыбу для здоровья

На столе у каждого человека хотя бы три раза в неделю должна присутствовать рыба. Дорогие сорта рыбы в рационе украинцев может заменить бюджетный минтай, который является натуральным антиоксидантом и содержит много ценных микроэлементов.

Об этом рассказала в эфире ObozTV диетолог Людмила Гончарова. Эксперт отметила, что рыба является структурным материалом для человеческих клеток, иммунной системы, гормонов.

"Минтай – атлантическая рыба, она хищник, кормится мелкой рыбешкой, не собирает всю интоксикацию, не перерабатывает ее внутри и в принципе достаточно экологична. Практически не имеет жира, максимально насыщена белком, все витамины и минералы в легкодоступной форме", – рассказала Гончарова.

Диетолог отметила, что минтай лучше готовить в духовке, а не жарить: "Есть стеклянная красивая посуда, можно положить филе, специями по вкусу засыпать, бросить горсть клюквы и запечь в духовке. Это и красиво и полезно".

"Главное не солить, когда ставите в духовку, потому что минералы теряют свою биологическую активность. Поэтому уже солим у себя в тарелке", – добавила она.

kedem.ru

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