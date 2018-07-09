Есть в сырах и жвачке: ученые назвали опаснейшую пищевую добавку

Популярная пищевая добавка Е171 (диоксид титана) является вредной для здоровья и может вызывать развитие опасных заболеваний.

К такому выводу пришли американские ученые после ряда экспериментов, передает "АиФ в Украине".

Эту добавку в виде белого порошка применяют при изготовлении мороженого, карамели, жевательных резинок и сыров. Она является подсластителем вкуса.

Однако частое употребление Е171 может привести к болезням поджелудочной железы и диабету.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Института регенеративной медицины в США предупредили об опасности консервантов для организма человека, в частности добавки Е321.