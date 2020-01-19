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/ Здоровое питание

Есть на каждой даче: названы супер-продукты против рака

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Американские ученые назвали продукты, которые помогают бороться со старением и служат профилактикой онкологических заболеваний.

Суперфуды в 2020 году: малина, клубника, черника, ежевика, семена кунжута, руккола и мисо. Об этом рассказали в отчете Американской кардиологической ассоциации, сообщает РБК-Украина.

Эти продукты называют суперфудами за то, что в них содержится максимальное количество полезных веществ для организма человека. Суперфуды не относятся к определенной пищевой группы, а находятся между пищевыми добавками и едой.

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Назван список продуктов, которые опасно употреблять с лекарствами

По мнению врача-диетолога Эми Горин, ягоды ежевики, черники, малины, клубники содержат в себе антоцианы - цветные пигменты, которые действуют как антиоксиданты. Также они могут замедлить возрастное снижение когнитивных функций.

Суперфуды

Суперфуды

pixabay.com

Семена кунжута кроме огромного содержания в них кальция, содержат в себе большое количество клетчатки, цинка и других питательных веществ. Руккола признана суперфуд не случайно, этот темно-зеленый овощ считается здоровым продуктом.

А вот паста мисо попала в список супер-продуктов из-за натуральной пользы и сильной концентрации в нем питательных веществ. Также из известных суперфудов выделяют такие продукты: ягоды годжи, семена чиа, спирулину и киноа.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Питание
Теги
питание продукты от рака
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