Есть мясо — смертельно опасно: ученые сделали заявление

Регулярное употребление красного мяса и печени ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому выводу пришла группа ученых из Научно-исследовательского института Лернера при клинике Кливленда в США, передает European Heart Journal. Согласно данным ученых, побочный продукт кишечных бактерий ТМАО (триметиламин N-оксид), который образуется в процессе пищеварения, повышает риск инсультов и сердечных приступов.

Как известно, ТМАО образуется, когда кишечные бактерии переваривают такие питательные вещества, как холин, лецитин и карнитин, которые в изобилии содержатся в продуктах животного происхождения, в частности, в красном мясе и печени.

Проведя эксперимент, ученые узнали, что рацион богатый красным мясом в качестве основного источника белка, значительно повышал уровень ТМАО в крови. В частности, у испытуемых, употреблявших красное мясо, уровень ТМАО в крови увеличился примерно в три раза, а в некоторых случаях его уровень был в десять раз выше по сравнению с другими видами диет.

Также стало известно, что частое потребление красного мяса усиливает выработку ТМАО кишечными микробами и снижает эффективность его выведения почками, а это также ведет к развитию осложнений сердечных заболеваний и атеросклероза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что элементы, которые появляются в дыме в результате сгорания древесины, всасываются непосредственно в мясо и могут вызывать онкологические процессы, в частности – рак желудка.