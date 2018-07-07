Есть или не есть после шести? Раскрыт секрет здорового ужина

Есть или не есть после 6 часов вечера – один из наиболее актуальных вопросов по здоровому питанию.

Чего ожидать о "промежуточных голоданий" и стоит ли отказываться от ужина, рассказала в эфире ObozTV биолог и научный блогер Дарья Прокопик.

"В этом есть определенный рационализм. Классная вещь, если мы не едим 12-14 часов (включая сон) – это так называемое "промежуточное голодание". Организм понимает, что надо перестроить обмен веществ. Мы начинаем расщеплять жиры, то есть худеем. У нас запускаются сигнальные каскады в теле, в генах, которые тормозят старение. Также это поддерживает мозг активным, способным к обучению, запоминанию – не есть классно в плане здоровья и молодости", - отметила блогер.

В то же время, отметила Прокопик, не все люди могут себе позволить отказаться от ужина после 6 вечера.

"Мы ходим на работу, у нас бывают тяжелые дни… Иногда, если мы не поедим, ничем не поужинаем, мы не заснем и нам будет очень некомфортно, будет болеть желудок. Не надо себя мучать. Надо стараться ужинать раньше, но если мы голодные, и нет настроения не есть 14 часов, надо правильно поужинать", - рассказала она.

По словам эксперта, лучший ужин должен содержать молочные продукты или рыбу – они помогут заснуть, восстановить мышцы, будут полезны для работы мозга.

"Мы можем поесть, например, спагетти с овощами в 7 вечера и потом пойти прогуляться, или в 9 вечера пробежаться - это неплохо. Надо ужинать, нам нужны ресурсы, чтобы себя восстанавливать", - объяснила блогер.

Тем не менее, заявила Прокопик, надо стараться ужинать пораньше и ни в коем случае не устраивать "ночной дожор".

"Это очень плохо, мы все равно не переварим эту еду как следует. Я это прекрасно понимаю - после тяжелого рабочего дня хочется прийти и нелимитированно съесть что-нибудь вкусное "под сериальчик". Этого надо избегать", - подчеркнула она.

Также эксперт посоветовала тем, кто ужинает после 6 вечера, устраивать разгрузочные дни: "Можно, например, раз в 5-7 дней пропустить ужин, а потом устроить поздний завтрак – это будет неплохой вариант".

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