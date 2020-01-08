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/ Здоровое питание

Есть и худеть: эксперт назвала топ жиросжигающих продуктов

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Есть, не толстеть и при этом еще и худеть – мечта многих женщин и мужчин.

И, как оказалось, это не фантастика. Консультант по питанию Галина Арвахи говорит, что для того, чтобы еда не откладывалась на животе, боках и бедрах, нужно употреблять в пищу правильные продукты.

MedOboz собрал для вас список из пяти самых вкусных и эффективных для похудения продуктов, употребляя которые вы забудете о необходимости "голодных" диет.

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Домашний очаг

Авокадо

Эта ягода лидирует среди остальных продуктов в своих жиросжигающих свойствах.

В ней содержится "море" мононенасыщеных жирных кислот, например, олеиновой, за счет чего она умеет сжигать накопившийся в организме жир, особенно тот, который спрятался на боках и животе.

Старайтесь в день съедать по одному крупному плоду авокадо (можно добавлять в салат, делать нарезку к мясу или готовить из него бутербродную массу, перетерев вместе со специями), и уже через пару недель отметите, как ваша талия "тает".

Грейпфрут

Этот фрукт с пикантным и непонятным для многих вкусом способен налаживать работу пищеварительной системы не хуже аптечных препаратов. Все дело в том, что в его составе есть много клетчатки, которая подобно ершику очищает кишечник от остатков непереваренной пищи (так называемых шлаков), а также, за счет особых кислот, в разы ускоряет переваривание пищи и расщепляет ненужные жиры.

Так что приучите себя съедать по одному грейпфруту в день, например, на полдник, чтобы уже через месяц приблизить свою фигуру к желанному идеалу.

Яблоки

О пользе этого продукта говорят очень много. И не зря, ведь яблоки – настоящий животворящий источник для организма, обеспечивающий его практически всеми необходимыми для жизнедеятельности веществами.

И для фигуры этот фрукт (особенно кисло-сладкий или кислый) также несет огромную пользу. В частности, яблоки снижают усвоение жиров, оказывают мочегонный эффект, избавляя организм от лишней жидкости, а за счет грубой клетчатки улучшают перистальтику кишечника.

Так что ешьте яблоки смело – они не только утолят голод, но и позаботятся о красоте вашей фигуры.

Творог

Наверняка вы обращали внимание, что в маст-хев списке большинства диет есть творог. И не зря, ведь по содержанию белка он не уступает мясу, при этом жиров в нем содержится намного меньше.

В отличие от тяжелых для пищеварения свинины или говядины, кисломолочный продукт помогает наладить работу органов ЖКТ и помогает бороться с лишними жировыми накоплениями.

Так что, если вам хочется похудеть без вреда для организма, выбирайте творог в качестве основного блюда на завтрак или ужин.

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Корица

Эту специю желающим похудеть нужно полюбить особенно, при чем добавлять ее можно к яблокам, бананам, чаю или кофе, творогу и т.д. Дело в том, что корица способна ускорять обмен веществ в 20 раз, и благодаря этому процесс сжигания лишнего жира будет проходить значительно заметнее.

Весь ее секрет в содержании эфирных масел и дубильных веществ, а также в особом свойстве препятствовать усвоению вредных жиров.

Так что поставьте специю на видно место и добавляйте во все продукты, которым она импонирует.

Но не стоит впечатляться "волшебными" свойствами корицы, посыпая ею пироги и пирожные – при ударном количестве быстрых углеводов она окажется бессильной.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как можно подкачаться без специальных тренировок в спортзале.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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