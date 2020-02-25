Ешьте, сколько влезет: рецепты вкусных диетических блинов, которые не навредят фигуре

Наступила Масленица, а значит пришло время готовить блины: вкусное, сытное, но, увы, не самое полезное блюдо для фигуры.

Консультант по питанию Галина Купцова рекомендует не отказываться от блинов вовсе, если вы их очень любите, но переживаете за свою фигуру. Эксперт поделилась с читателями MedOboz рецептами блинчиков, которые никак не навредят талии.

При этом она рекомендует прислушаться к одному важному моменту: чтобы блюдо получилось максимально низкокалорийными, используйте для его приготовления специальную блинную сковороду с антипригарным покрытием, которую не нужно перед выпеканием смазывать маслом.

Fitness-блины

Вам понадобится: по полстакана овсяной муки и кукурузного крахмала, пол-литра обезжиренного молока, ст. ложка оливкового или льняного масла, 2 яйца, подсластитель - по вкусу и соль – на кончике ножа.

Растворите подсластитель в подогретом молоке и смешайте с оставшимися ингредиентами. Перемешивайте тесто, пока в нем не останется ни одного комочка.

Выпекайте блинчики, добавляя небольшими порциями на разогретую сковороду. Готовое блюдо вкусно приправлять легким творогом или медом.

Не все блины опасны для фигуры 1000

Блины без муки

Вам понадобится: 400 г мякоти тыквы, 2 яйца, полстакана крахмала, 1 стакан обезжиренного молока, 0,5 ч. л. корицы, ванилин и соль (на кончике ножа), мед – по вкусу.

Нарежьте тыкву кубиками и измельчите в блендере до однородной жидкой массы, добавьте к ней все остальные ингредиенты и перемешивайте, пока не разобьются все комочки.

Отправляйте тесто на раскаленную сковороду так, чтобы толщина блина была не больше 3 миллиметров (иначе блины плохо пропекутся или пригорят).

Такие блины хорошо сочетаются с греческим йогуртом, медом и маковой пастой.

Гречневые блины

Вам понадобится: стакан гречневой муки, яйцо, стакан теплой воды, ч.л. оливкового масла, мед – по вкусу, соль – на кончике ножа.

Разведите мед и соль в воде, затем добавьте к ним яйца и хорошенько взбейте до однородности. Затем отправьте в микс просеянную муку и масло, и взбивайте тесто до последнего комочка.

Выпекайте блины, добавляя в сковороду небольшое количество теста. Не пугайтесь темного оттенка блюда – оно не пригорело, такой цвет дает гречневая мука.

В качестве начинки для таких блинов прекрасно подойдут мягкие фрукты, ягоды и орехи.

Рисовые блины

Вам понадобится: 2 яйца, чайная ложка оливкового масла, стакан миндального или кокосового молока, 150 г рисовой муки, четверть чайной ложки соды, соль – на кончике ножа, подсластитель.

Смешайте все компоненты и хорошенько перемешивайте, пока не разобьются все комки. Оставьте готовое тесто на 15-20 минут, чтобы оно настоялось.

Выпекайте тонкие блины на раскаленной сковороде, опять же, без использования масла.

Приправить готовое блюдо можно творожно-фруктовой массой, йогуртом или просто медом.

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