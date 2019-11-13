"Еще минус 10 кг": Розенко поделился секретом похудения

Бывший вице-премьер-министр Павел Розенко, который за год похудел почти на 30 кг, не собирается останавливаться на достигнутом и намерен сбросить еще 10 кг.

В эфире ObozTV Розенко поделился с украинцами секретами стройности.

По словам политика, процесс похудения у него начался задолго до романа с телеведущей Еленой-Кристиной Лебедь.

"Это вопрос внутреннего собственного выбора. Все очень просто – меньше потреблять, больше тратить энергии и калорий, плюс определенные физические нагрузки. Плюс один день у меня идет чистой голодовки, я на воде. Это позволяет мне пока находиться в этом весе, но я буду интенсифицировать процесс похудения дальше, потому что я все равно не нахожусь в той форме, в которой бы хотел себя видеть", – рассказал Розенко.

"Я сбросил около 28 кг, потом часть все-таки вернулась, потому я хочу еще 10 кг сбросить", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее секрет своего похудения раскрыл лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Политику удалось за три недели сбросить 10 кг.

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