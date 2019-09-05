Эмоции и лишний вес: как избежать переедания

Диетолог Катерина Кабашная рассказала, что часто набор лишнего веса связан с эмоциональным перееданием.

О том, как избежать срывов при похудении из-за негативных эмоций, она написала на своей странице в Instagram:

Принять себя (можно написать 50 пунктов, что в вас есть хорошего/красивого).

Напишите список той еды, которую вы любите, а напротив - список менее калорийных заменителей! Например, я люблю ход-дог в лаваше: берем салат (капуста+морковка), находим менее калорийные сосиски. Такие замены легко дадут от 0.5 до 2 кг в неделю.

Перестаньте ждать результат. Похудение - это один из способов бегства из реальности (особенно для тех, кто никак не может "дохудеть" ).

Если внутренняя причина не проработана, то дальше вас не пустит психика (потому что там для нее - перемены, а наш мозг воспринимает перемены как опасность).

Играйте или просто монотонно выполняйте необходимые пункты, при этом ничего не ожидая от процесса. Меньше ожиданий - лучше результат.

Переедание 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвала три простых шага, как похудеть и сохранить результаты.

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