Эмоции и лишний вес: как избежать переедания

Диетолог Катерина Кабашная рассказала, что часто набор лишнего веса связан с эмоциональным перееданием.
О том, как избежать срывов при похудении из-за негативных эмоций, она написала на своей странице в Instagram:
Принять себя (можно написать 50 пунктов, что в вас есть хорошего/красивого).
Напишите список той еды, которую вы любите, а напротив - список менее калорийных заменителей! Например, я люблю ход-дог в лаваше: берем салат (капуста+морковка), находим менее калорийные сосиски. Такие замены легко дадут от 0.5 до 2 кг в неделю.
Перестаньте ждать результат. Похудение - это один из способов бегства из реальности (особенно для тех, кто никак не может "дохудеть" ).
Если внутренняя причина не проработана, то дальше вас не пустит психика (потому что там для нее - перемены, а наш мозг воспринимает перемены как опасность).
Играйте или просто монотонно выполняйте необходимые пункты, при этом ничего не ожидая от процесса. Меньше ожиданий - лучше результат.
Переедание
24 канал
Тонкая талия = положительные эмоции. Не верите?⠀ ⠀ Как считаете, неидеальная фигура привносит в нашу жизнь грусть или, наоборот, плохое душевное состояние влечет набор лишнего? Что же было первым: курица🐓 или яйцо🐣? Пост для #50shagov_копилка_советов. Поэтому, вы мне ❤, а я вам ответ на вопрос + инструкцию (кто любит сохранять, можете уже жать!😁)⠀ ⠀ Барабанная дробь и...первыми всегда выступают НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ! ⠀ ⠀ Допустим, была у вас хорошая фигура, но что-то в ней не нравилось (мы всегда найдем ЧТО!). И вы, злясь на себя, жмете по газам (диета, зал, миллион процедур) и, та-даам, добиваетесь успеха! Но его же нужно еще удержать? Месяц-два-три и...накатывает апатия или усталость (почему они могут есть все, а я должна держать себя в рамках!?). Радость от победы исчезает, а на ее место приходит пустота, которую нужно чем-то заполнить...⠀ И тут уже сценарий может развиваться по-разному, но, как минимум 80% девушек идут путем наименьшего сопротивления - заполняют пустоту...едой!🍕🍔🍭🍰🍨⠀ ⠀ ❗ЧТО ДЕЛАТЬ?❗⠀ ⠀ ❌1. ПРИНЯТЬ СЕБЯ (можно написать 50 пунктов, что в вас есть хорошего/красивого). Это сделать сложно, но вы же сами видите связь негативных эмоций с "плюсом" на весах?⠀ ⠀ ❌2. НАПИШИТЕ СПИСОК ТОЙ ЕДЫ, которую вы любите А потом напротив - список менее калорийных заменителей!😉 Например, я люблю ход-дог в лаваше🌭: берем салат (капуста+морковка), находим менее калорийные сосиски (в обычных 350, а можно найти ОТ 80), 30% майонез и кетчуп. Оп! Если в обычном около 800 калорий, вы получаете такой же за 400! Такие замены легко дадут от 0.5 до 2 кг в неделю😉 Но это не так важно. Почему? См.ниже⤵️⠀ ⠀ ❌3. Перестаньте ждать результат - ЖИВИТЕ!⠀ Похудение - это один из способов бегства из реальности (особенно для тех, кто никак не может "дохудеть ). Вот когда-то буду счастлива/куплю/поеду/сделаю...А покаааа...⠀ Что пока? Если внутренняя причина не проработана, то ДАЛЬШЕ вас не пустит психика (потому что ТАМ для нее - перемены, а наш мозг воспринимает перемены как опасность☢)⠀ ⠀ Так как же тогда меняться? - ИГРАЙТЕ или просто монотонно выполняйте необходимые пункты, при этом НИЧЕГО НЕ ОЖИДАЯ ОТ ПРОЦЕССА!⠀ ⠀ Меньше ожиданий = лучше результат! ⠀ ⠀ Помните✌
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвала три простых шага, как похудеть и сохранить результаты.
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