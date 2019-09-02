Мастер-тренер по фитнесу, автор обучающих программ по направлениям "Фитнес" и "Фейсфитнес"

По сути, белок – строительный материал для нашего организма. Не только для костей, кожи и волос, но и для строения гормонов, ферментов и крови.

В отличие от жиров и углеводов белок не накапливается в организме, поэтому нам нужно ежедневно получать его с едой.

Как можно понять, что белка нехватка?

выпадают волосы: они состоят из белка кератина на 78%. Если его мало, тело перейдёт в аварийный режим и будет экономить на волосах, коже и ногтях. И дело не только в выпадении, волосы будут расти сухими и ломкими;

мышечная дистрофия лица и тела: в первую очередь, это будет выражаться в мышечной слабости, утомляемости, преобладании жировой массы, невозможности "построить" тело, даже при серьёзных физнагрузках. Касаемо лица, это – изнеможённый внешний вид, потеря четких контуров и овала, ранее старение, связанное с резорбцией костной опоры лица;

чувство голода и тяга к сладкому: если вы употребляете мало белка, в рационе преобладают углеводы. Поджелудочная в ответ выбрасывает в кровь инсулин, который захватывает сахар и забирает его из крови, уровень сахара падает и мы снова голодные. Белки дольше усваиваются, поэтому мы реже чувствуем голод;

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отёки: при недостатке белков (альбумина в частности) понижается коллоидно-онкотического давление плазмы крови. Из-за этого не может вернуться в капилляр вода из межклеточного пространства, она скапливается, вот и отёк;

сниженный иммунитет: лизоцимы, интерфероны, антитела – белки, недостаток которых блокирует возможность организма бороться с патогенными бактериями и вирусами и мы начинаем цеплять каждую инфекцию;

утомляемость и отсутствие концентрации: нейротрансмиттеры, такие как дофамин, норадреналин, серотонин и адреналин, синтезируются аминокислотами, которые образуются в результате расщепления белков. Именно они контролируют работу мозга;

гормональный сбой: а уже мозг контролирует производство гормонов, поэтому нарушение в работе эндокринной системы нередко может быть вызвано дефицитом белка.

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