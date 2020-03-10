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/ Здоровое питание

Эксперт поделилась простыми рецептами постных десертов

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Во время Великого поста принято придерживаться строгих ограничений в питании, а значит любителям сладкого приходится воздерживаться от любимых конфет и печенья.

Но это не повод для грусти и хандры. Повар Валентина Савина поделилась с читателями MedOboz простыми рецептами постных десертов, которые принесут вам такое же гастрономическое удовольствие, как и привычные торты и пирожные.

Запеканка с сухофруктами

Вам понадобится: рис – 1 стакан, вода – 2 стакана, микс сухофруктов (изюм, курага, инжир) – 1 стакан, рисовый и картофельный крахмал – по 1 ст. ложке, растительное масло, сахар или мед по вкусу.

Промойте рис под проточной водой, затем сварите крупу до готовности. Сухофрукты промойте, мелко нарежьте крупные плоды, затем залейте микс кипятком и оставьте на 20 минут (оставшуюся воду по истечению времени, слейте).

В готовую рисовую кашу отправьте распаренные сухофрукты, крахмал и подсластитель, тщательно перемешайте все.

Выложите полученный микс в формочку для запекания, предварительно смазанную растительным маслом, и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут (когда появится румяная корочка, пора вынимать запеканку).

Ореховое печенье

Вам понадобится: овсянка – 1 стакан, банан – 2 шт., микс сухофруктов – ½ ст., орехи – 100 г, корица – 1 ч. ложка, сахар или мед – по вкусу.

Отварите крупу до готовности. Перетрите очищенный банан в пюре, сухофрукты мелко нарежьте и распарьте в кипятке, орехи измельчите в ступке.

Смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте корицу и подсластитель.

Ложкой сформируйте печенюшки и выкладывайте их на противень, усланный пергаментной бумагой или фольгой. Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке около 25 минут.

Шоколадные кексы

Вам понадобится: мука – 1 стакан, сахар – ½ стакана, какао - 2 ч. ложки, разрыхлитель – 1/2 ч.ложки, горячая вода - ½ стакана, растительное масло.

Тут в приготовлении все идеально просто: смешайте все составляющие в отдельной посудине и тщательно перемешайте до однородности. Если тесто получилось слишком жидким или густым, добавьте немного муки или воды.

Разлейте получившийся микс по формочкам для кексов или керамическим чашкам и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 15-20 минут.

Грильяж

Вам понадобится: ореховый микс (ваши любимые сорта) – 200 г, сахар – 2 ст., вода – 1,5 стакана, уксус – ½ ч. ложки.

Приготовьте сахарный сироп: смешайте воду, сахар и уксус и томите все на небольшом огне, пока масса не станет золотистого цвета.

Орехи промойте, подсушите полотенцем. Когда сироп будет готов, отправьте в него орехи, хорошенько перемешайте, а когда все закипит, быстро вылейте микс на противень, предварительно смазанный растительным маслом. Когда грильяж остынет, порежьте на кусочки.

Фруктовые конфеты

Вам понадобится: сухофрукты - 1,5 стакана, орехи - ½ стакана, стружка кокоса (дробленые орехи или кунжут) – 1 ст. ложка, апельсиновый фреш – 1 ст., мед – 4 ст. ложки.

Сухофрукты хорошенько вымойте, мелко нарежьте и залейте апельсиновым соком (оставьте все на час настояться). Орехи измельчите, а затем смешайте с настоявшимися сухофруктами и медом.

Из получившегося микса сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в стружке (дробленых орехах, кунжуте) и отправьте в холодильник застывать на 2 часа.

Ранее OBOZREVATEL делился рецептами простых постных блюд на каждый день.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Рецепты
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