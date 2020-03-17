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/ Здоровое питание

Эксперт назвала продукты, от которых нужно отказаться во время карантина

1.3т
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Питание – далеко не последний фактор в вопросе профилактики и лечения коронавируса COVID-19. В частности, врачи настаивают, что для полноценной работы организма и крепкого иммунитета рацион должен быть полноценным и сбалансированным.

Однако, как выяснилось, что среди всего ассортимента продуктов есть те, которые понижают устойчивость организма к коронавирусной инфекции.

"Основная проблема, которая способствует повреждению клеточных структур, тем самым облегчая проникновение вируса – это отек. То есть, как только произошло повреждение клетки, сразу началась острая фаза клеточного ответа, которая в конечном итоге приведет к повышению гистамина (для открытия ворот помощи со стороны организма)", – говорит врач Юлия Блюм.

По ее словам, есть продукты, которые сами по себе увеличивают склонность к отеку:

– Лектины (семечки, глютен, зерновые и т.д);

– Гистаминные продукты;

– Молочные продукты – у лиц, которые имеют лактазную недостаточность, синдром "раздраженного кишечника". "Для всех остальных – при употреблении данных продуктов в первой половине дня, не сочетая их с сахаром (творожки, йогурты) и т.д., наоборот являются хорошим источником белка. Чтобы понять, можно ли молочку именно вам, отследить – если после их употребления вы отекаете через 4-6 часов, то от них лучше воздержаться", – пишет врач.

– Простые сахара (мука высшего сорта и все продукты из нее, фрукты, сахар, рис, манка, картофель, искусственные подсластители и т.д). Помимо того, что они сами по себе создают склонность отеку, они служат прекрасной питательной средой для всех вирусов и бактерий. Эти категории нужно исключить совсем.

– Соль.

Также эксперт назвала продукты, которые помогают иммунной системе. К таковым относится белок (мясо, рыба, яйца) и жиры (сливочное масло, растительные масла и т.д.).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему мужчины тяжелее переносят коронавирус.

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