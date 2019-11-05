Эксперимент на себе: журналист узнала, к чему приведет отказ от кофе

Кофе уже много лет не дает покоя ни медикам, ни ученым, ни простым потребителям. Его то винят чуть ли ни во всех проблемах со здоровьем, то восхваляют, делая панацеей от всего.

"Разговоры о пользе и вреде кофе слегка преувеличены. Так, недавно ученые доказали, что кофе в разумных дозах помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, онкологические болезни и т.д. При этом с напитком нужно быть осторожным – он вызывает привыкание, и в больших количествах уже действует во вред организму", - говорит диетолог Галина Купцова.

Различные источники – медицинские и не очень – тоже не могут прийти к общему знаменателю. Некоторые предлагают категорически отказаться от кофе, некоторые наоборот, призывают пить порядка четырех чашек бодрящего напитка.

Врачи же в этом вопросе менее радикальны. "Полностью отказаться от кофе рекомендовано пациентам, которых беспокоят скачки артериального давление и проблемы с желудком (гастрит, язва и пр.). А на время (2-3 недели) прекратить пить его стоит тем, кого донимает метеозависимость и бессонница, по причине того, что кофе стимулирует нервную систему и может усугублять эти состояния", - добавила гастроэнтеролог Наталья Гордиенко.

Журналист MedOboz решил проверить на себе, как проходит отказ от кофе и как это скажется на состоянии в целом.

Итак, время наблюдений – две недели. Привычная порция – порядка 7-8 чашек крепкого кофе в день.

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Процесс отказа – как это было

День первый. Состояние – сонная муха и злая овчарка в одном лице

Спустя час после пробуждения, когда пришло осознание, что "допинга" не будет и придется довольствоваться чайком, настроение ухудшилось. Неконтролируемая раздражительность по поводу и без донимала до самого вечера. При этом желание что-то делать (даже просто передвигаться по дому) отсутствовало напрочь – лень, слабость и сонливость тоже сопровождали в течение дня.

Итог первого дня – кофе таки вызывает привыкание. "Ломка" без него не слабая.

День второй. Хотелось идти на запах кофе

Раздражительность не отступила, но сильной сонливости больше не было. При этом хотелось все время идти в ту сторону, откуда доносился запах кофе (а кофеен по дороге было много), от чего страдала еще и концентрация внимания.

День третий. Силы иссякли

Самочувствие вроде пришло в норму, режим "злая собака" отключился, но вот на привычные физические нагрузки "на спорте" оказались непосильными: после первого же подхода знакомых упражнений закружилась голова, появился шум в ушах и "мушки" перед глазами.

Вывод: кофе таки энергетик.

День четвертый. Тотальный жор

Организм, видимо, решил компенсировать нехватку "кофейной" энергии пищей. Есть хотелось все время, а если есть сама себе не давала, нервы "били ключом".

День пятый. Свет в конце тоннеля

Ломка прошла, мысли о кофе как-то странно ушли прочь. Чувствовалось удовольствие от чашки чая, даже травяного. И аппетит тоже пришел в норму.

День шестой. Начало положительных изменений

С этого дня отметилось первое положительное проявление отказа от кофе – утренний подъем стал не таким мучительным, как раньше. Бодрость и прилив энергии посетили не с третьей чашки кофе и холодной воды, а просто так, без ритуалов.

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Результаты эксперимента

Как уже видно, положительные изменения пришли только под конец первой недели без кофеина. Дальше случилось то, ради чего стоило помучиться.

- Утренние подъемы перестали быть мучительными. Необходимость переводить будильник на "еще 5 минут" отпала.

- Ушла вспыльчивость. Ранее присущая раздражительность почему-то решила впасть в спячку – некоторые вещи, которые раньше выводили из равновесия (тянучка по маршруту, например), просто перестали быть раздражителями.

- Засыпать ночью стало проще. Теперь процедура отхода ко сну выглядит приблизительно так: коснулась подушки и "ушла в себя". Раньше для этого нужны были некоторые ритуалы – поворочаться, посмотреть фильм, подумать "о смысле жизни" и только спустя час приходила дремота.

- Головные боли стали редкостью. Сидячая работа плюс метеозависимость часто становились причиной мучительных головных болей. Когда из рациона ушел кофе, перемены погоды стали проходить безболезненно.

- Побелели зубы. Стоматологи таки не шутят, когда говорят, что кофе окрашивает зубы. Без кофе проявился эффект и отбеливающих зубных паст.

- Еда стала казаться вкуснее. Все вкусы стали более яркими – их перестал перебивать горько-сладкий вкус кофе.

- Похудела. Контроль веса провожу регулярно, потому разница через две недели была заметна (-2 килограмма). Видимо вес ушел потому, что вместе с кофе из рациона практически полностью ушел и сахар (чай пью без подсластителей).

Выводы

Отказ от кофе таки дал свой "вкусные" плоды, потому стоит хотя бы попробовать, чтобы дать организму немного отдохнуть. Но вот полностью отказаться от этого напитка лично я не готова – уж очень его люблю.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему утренний кофе может быть опасным.

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