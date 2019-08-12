Есть арбузы стоит, потому что они вкусные, во-первых. Содержат немало полезных веществ, во-вторых:

ради антиоксиданта ликопена, по содержанию которого арбуз является лидером среди овощей и фруктов. Антиоксиданты связывают с защитой против рака и диабета. Чем краснее мякоть, тем содержание ликопена больше. Кроме того, он немного защищает нашу кожу от солнца;

ради аминокислоты цитруллина, которая используется организмом для образования оксида азота. Расширяя сосуды, он способствует снижению системного артериального давления и увеличению кровотока в работающих мышцах, повышая переносимость физических нагрузок;

ради природного пигмента бета-криптоксантина, который обладает противовоспалительными свойствами, в частности, при хронических воспалительных заболеваниях суставов ;

ради витамина А. Лишь один ломтик удовлетворяет 30% нашей дневной потребности в этом витамине;

ради пополнения организма водой, которую мы теряем в жаркие дни. Арбуз на 92% состоит из воды;