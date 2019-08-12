Есть арбузы стоит, потому что они вкусные, во-первых. Содержат немало полезных веществ, во-вторых:
ради антиоксиданта ликопена, по содержанию которого арбуз является лидером среди овощей и фруктов. Антиоксиданты связывают с защитой против рака и диабета. Чем краснее мякоть, тем содержание ликопена больше. Кроме того, он немного защищает нашу кожу от солнца;
ради аминокислоты цитруллина, которая используется организмом для образования оксида азота. Расширяя сосуды, он способствует снижению системного артериального давления и увеличению кровотока в работающих мышцах, повышая переносимость физических нагрузок;
ради природного пигмента бета-криптоксантина, который обладает противовоспалительными свойствами, в частности, при хронических воспалительных заболеваниях суставов ;
ради витамина А. Лишь один ломтик удовлетворяет 30% нашей дневной потребности в этом витамине;
ради пополнения организма водой, которую мы теряем в жаркие дни. Арбуз на 92% состоит из воды;
чтобы полакомиться сладким, получая минимум калорий. По сравнению с аналогичным объемом мороженого, в арбузе калорий в 7 раз меньше.
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