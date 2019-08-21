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/ Блоги - Здоровое питание

Екатерина Амосова
Екатерина Амосова
Ректор Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Все статьи автора

Как еда влияет на наш сон: лайфхаки

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Вернулась жара, и вместе с ней ухудшилась проблема со сном, по крайней мере у меня. Простого решения нет, поэтому используем все возможности, в частности – пищевые.

Какая пища может помочь заснуть и спать до утра?

Часто помогает небольшой перекус перед сном. Но порция должна быть маленькой!

  • "классика жанра" – это теплое молоко или нежирная молочка, в частности мягкий сыр (cottage cheese), которая также богата триптофаном;

  • некоторые фрукты/ягоды с относительно большим содержанием триптофана: вишни, бананы, ананасы, апельсины, киви;

  • пища, богатая сложными углеводами, например: овсяная каша, цельнозерновой хлеб (они способствуют увеличению содержания триптофана в крови);

  • орехи, особенно миндаль, благодаря содержанию "гормона сна" – мелатонина.

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Как еда влияет на наш сон: лайфхаки

Какую пищу/напитки не стоит употреблять перед сном?

  • "тяжелую", жирную и острую пищу;

  • пищу, богатую углеводами, которые легко усваиваются и повышают уровень серотонина, например, белый хлеб и пирожные;

  • пищу с большим содержанием белка. Она относительно трудно переваривается и содержит аминокислоту тирозин, которая повышает активность мозга;

  • еду/напитки, содержащие кофеин. Кроме кофе и чая, это шоколад и кола. Эти продукты не стоит употреблять менее чем за 4-6 часов до сна. Это касается и медикаментов и пищевых добавок, в составе имеют кофеин, например обезболивающие, "для похудения" и "против простуды". Поэтому внимательно прочитайте инструкцию к ним;

  • алкогольные напитки. Они могут помочь заснуть, но сон будет недолгим. Поэтому при проблемах со сном рекомендуют не употреблять алкоголь за 4-6 часов, или, для ускорения его выведения, на каждый "дринк" выпивать стакан воды;

  • большое количество жидкости после 20:00. Чтобы не просыпаться от необходимости идти в туалет;

  • если вы еще не бросили курить, сигарета перед сном или ночью, когда не спится – плохая идея, вследствие стимулирующего действия никотина на мозг.

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Автор
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Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
отдых питание
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