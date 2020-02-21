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Едят все: названы продукты, провоцирующие рак

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В коровьем молоке и говядине нашли вещество BMMF, которое может вызывать рак толстой кишки.

Об этом сообщили специалисты Немецкого онкологического исследовательского центра в Гейдельберге. Данный патоген похож на бактерии и вирусы, передает Merkur.

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Исследователи призвали не кормить молочными продуктами детей до 1 года.

"Вещество, которое обнаруживается в коровьем молоке и говядине, особенно опасно в младенчестве: заражение патогенами в этом возрасте повышает в будущем риск развития рака толстой кишки и других заболеваний", – отметили ученые.

Детская иммунная система не может отразить действие канцерогена, а значит не защищает от рака. BMMF уже назвали новым типом патогенов.

"Мы предполагаем, что BMMF запускает мутации ДНК в эпителиальных клетках кишечника через продолжающуюся воспалительную реакцию, которая может затем вызвать рак толстой кишки", – подчеркнул доктор Тимо Бунд.

Иммунитет взрослого человека справляется с данным веществом довольно хорошо.

Едят все: названы продукты, провоцирующие рак

bhub.com.ua

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Автор
Анатолий Запорожский
Тег
лечение рака
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