Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровое питание

Едим постоянно: назван неожиданный топ смертельно опасных продуктов

1.2тЧитать материал на украинском

Ананас, батат, мясо, молочные продукты, шоколадные торты и шоколадное молоко оказались смертельно опасными для человека.

Все из-за содержания в них пер- и полифторалкильных веществ (PFAS). К такому выводу пришли специалисты Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, передает Science Alert.

Высокая концентрация указанных веществ повышает риск развития злокачественных опухолей. Кроме того, уровни PFAS, превышающие нормы, были найдены в фарше из индейки, стейках, хот-догах, бараньих отбивных, куриных бедрах, тиляпии, треске, осетре, лососе, креветках и соме. Уровни PFAS, вызывающие опасения, также обнаружились в питьевых и грунтовых водах.

Новости
От рака и кишечных заболеваний: названа неожиданная польза популярной ягоды

По мнению специалистов, самыми опасными являются перфтороктановая кислота (PFOA) и перфтороктансульфоновая кислота (PFOS). PFAS могут появиться в продуктах через упаковку, а также загрязненную воду.

Молоко и мясо опасны для здоровья

Молоко и мясо опасны для здоровья

Etcetera.media

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван топ-5 продуктов питания, которые повышают риск развития рака.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Медведева Светлана
Медведева Светлана
Спасибо всeм тeм, ктo пoказал мне этот пpекрaсный сайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/hnmr7p0 Прocто пpойдя опрoc пoлyчилa почти пoлугoдовую зapплaтy)) Пользyйтеcь, покa eсть вoзможнocть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины