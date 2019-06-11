Едим постоянно: назван неожиданный топ смертельно опасных продуктов

Ананас, батат, мясо, молочные продукты, шоколадные торты и шоколадное молоко оказались смертельно опасными для человека.

Все из-за содержания в них пер- и полифторалкильных веществ (PFAS). К такому выводу пришли специалисты Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, передает Science Alert.

Высокая концентрация указанных веществ повышает риск развития злокачественных опухолей. Кроме того, уровни PFAS, превышающие нормы, были найдены в фарше из индейки, стейках, хот-догах, бараньих отбивных, куриных бедрах, тиляпии, треске, осетре, лососе, креветках и соме. Уровни PFAS, вызывающие опасения, также обнаружились в питьевых и грунтовых водах.

По мнению специалистов, самыми опасными являются перфтороктановая кислота (PFOA) и перфтороктансульфоновая кислота (PFOS). PFAS могут появиться в продуктах через упаковку, а также загрязненную воду.

Молоко и мясо опасны для здоровья Etcetera.media

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