Еда во фритюре: выяснилась смертельная опасность жареной пищи

Блюда, приготовленные во фритюре, несмотря на свою большую популярность, опасны для здоровья и могут сократить продолжительность жизни человека.

В рамках нового исследования, проведенного учеными из Университета Айовы, опросы о пищевых привычках и состоянии здоровья прошли 100 тыс. женщин в возрасте от 50 до 79 лет, пишет Focus.

"У женщин, которые регулярно употребляли еду, приготовленную во фритюре, чаще обнаруживались заболевания сердца. Это, возможно, объясняется тем, что жирная пища способствует появлению лишнего веса, от которого, в свою очередь, страдают сердце и другие органы", - говорится в статье.

Тот, кто употреблял приготовленную во фритюре пищу один и более раз в день, на 8% увеличивал вероятность преждевременной смерти от сердечных заболеваний. От лишнего веса страдали треть участниц, потреблявших жареную пищу как минимум один раз в неделю.

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"В целом, нам удалось выявить, что потребление приготовленных во фритюре продуктов питания имеет отношение к более высокому риску смерти от разных причин, в том числе и от сердечно-сосудистых заболеваний", - резюмировал результаты исследования Вэй Бао, старший преподаватель Колледжа здравоохранения при Университете Айовы.

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