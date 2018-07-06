Что происходит, когда во время еды вы предлагаете малышу звенящую игрушку вместо того, чтобы дать разглядеть цвет еды в ложке, задуматься над текстурой пищи и ее вкусом? Ребенок не вовлечен в процесс приема пищи, перестает получать информацию, необходимую для построения с едой своих собственных отношений. Уже в более самостоятельном возрасте под воздействием мультиков/игр/TV-программ дети продолжают бездумно складывают в себя еду.

Какой это вкус?

Сколько мне нужно съесть?

Сколько я уже съел?

Когда я наелся?

Многие взрослые не могут ответить на эти вопросы во время просмотра любимого сериала за обедом.

Почему зависимость?

И во время приема пищи, и во время просмотра телевизора активируются участки мозга, отвечающие за выделение различных гормонов, в том числе радости (эндорфин, серотонин) и зависимости (дофамин). Комбинация двух “удовольствий” (еды и TV) приводит к необходимости постоянно поддерживать высокий уровень этих гормонов для получения удовлетворения, а потом и к тому, что одно без другого уже и не так интересно.

Эта проблема знакома и многим взрослым.

Исследования:

Малоежки перед телевизором съедают еще меньше;

Любители поесть едят еще больше;

Дети, которые едят перед экраном, с большей вероятностью будут иметь лишний вес, и с большей вероятностью столкнутся с ожирением во взрослом возрасте. И, вероятно, со сниженным IQ…

Что делать?

Можно устроить просмотр фильма/спорта всей семьей. Но превратите это именно в событие, приготовив снэки заранее вместе с детьми (например, Roasted Vegetables), а не в перекладывание пачки чипсов из пакета к себе в желудок. Обсуждайте, делитесь впечатлениями.

Общение

Да, это еще один источник удовольствия. Но зависимость от общения с семьей куда более надежный фактор, чем зависимость от планшета/телефона/TV. Эпоха “когда я ем, я глух и нем” закончилось – теперь каждая минута, проведенная в активном общении с ребенком, бесценна.

No combo

Вреда от сочетания мультфильма и еды намного больше, чем от несъеденного кабачка или каши. Поэтому убирайте мультики и запасайтесь терпением. Телефоны из-за стола тоже убирайте.