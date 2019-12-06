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/ Здоровое питание

Еда против анемии: названы лучшие продукты

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Ощутив потерю жизненных сил, сильнейшую усталость и головокружения, не спешите "ставить" себе страшные диагнозы. Вполне вероятно, что дело кроется в падении уровня гемоглобина в крови – анемии, которая развивается по причине перерасхода организмом железа, а также нехватка этого и некоторых других веществ.

Такое состояние часто случается в период беременности, у детей, когда они стремительно растут и развиваются, а также при соблюдении строгих диет и физических перегрузках и т.д.

Чтобы справиться с этим состоянием, врач, вероятно, назначит вам прием специальных препаратов, которые обеспечат повышение гемоглобина. Но если ситуация не критичная, то избавиться от анемии помогут и некоторые продукты, которые, кстати, доступны в любое время года.

Гастроэнтеролог Наталья Гордиенко подсказала MedOboz, какие продукты оздоровят кровь и вернут хорошее самочувствие.

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Анемия может вызывать хроническую усталость и головокружения

Анемия может вызывать хроническую усталость и головокружения

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Семена кунжута

Семена кунжута - вкусное и полезное средство для лечения анемии и ее симптомов, ведь в них содержится огромное количество железа.

Потому включите порядка 15 г этого продукта в ваш рацион, и вскоре ощутите улучшение самочувствия.

Перед употреблением замочите две столовые ложки семян на два часа в воде, затем добавьте к ним столовую ложку меда, размешайте и употребляйте отдельно либо в качестве сладкой бутербродной массы.

Финики

Это также верное и вкусное лекарство от анемии. Финики – богатый источник железа, а также витамина С, который способствует его усвоению.

Для борьбы с анемией подойдут свежие либо сушеные плоды. Лечебная порция составляет порядка 7-10 штук в день.

Мясо

Анемия может развиться и на фоне недостатка витамина В12. И главный его источник – мясо и субпродукты (печень, сердце и т.д.).

Потому составьте свой рацион так, чтобы в нем ежедневно присутствовал этот продукт – минимум 100 г приготовленного. И необязательно, чтобы это были "тяжелые" сорта, вроде баранины, свинины и пр. Вполне подойдет индейка, кролик или курица.

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Бананы

Эта ягода также лидирует в списке железосодержащих продуктов. Но помимо этого, в бананах имеется высокая концентрация ферментов, которые помогают формировать здоровые клетки крови, и магния, способствующего синтезу гемоглобина.

Так что не снимайте со счетов этот вкусный продукт – пусть он будет в вашем рационе (хотя бы по одному плоду) в день.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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