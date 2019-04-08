Еда, которая убивает: названы топ-3 опасных пищевых привычки

Нездоровое питание ежегодно уносит жизни 11 млн человек, оно наносит вред сердцу и вызывает рак.
Исследование независимой научно-исследовательской организации "Глобальное бремя болезней" определило пищевые привычки, которые сокращают продолжительность жизни, передает BBC. Больше всего люди в мире умирают от:
избытка соли - 3 млн смертей
недостаточного потребления цельнозерновых злаков - 3 млн смертей
дефицита фруктов - 2 млн смертей
JapanMirror
Недоедание полезных продуктов - орехов, семян, овощей, клетчатки и омега-3 жирных кислот, которыми богаты морепродукты является одним из главных "убийц" человека.
Как писал OBOZREVATEL, ранее медики назвали популярные диеты, которые могут не только не снизит вес, но и увеличить его.
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