Еда, которая убивает: названы топ-3 опасных пищевых привычки

Нездоровое питание ежегодно уносит жизни 11 млн человек, оно наносит вред сердцу и вызывает рак.

Исследование независимой научно-исследовательской организации "Глобальное бремя болезней" определило пищевые привычки, которые сокращают продолжительность жизни, передает BBC. Больше всего люди в мире умирают от:

избытка соли - 3 млн смертей

недостаточного потребления цельнозерновых злаков - 3 млн смертей

дефицита фруктов - 2 млн смертей

JapanMirror

Недоедание полезных продуктов - орехов, семян, овощей, клетчатки и омега-3 жирных кислот, которыми богаты морепродукты является одним из главных "убийц" человека.

Как писал OBOZREVATEL, ранее медики назвали популярные диеты, которые могут не только не снизит вес, но и увеличить его.

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