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/ Здоровое питание

Еда для настроения: названы продукты, делающие человека счастливым

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Еда напрямую влияет не только на физическое, но и психическое здоровье человека.

О том, что нужно есть, чтобы улучшить настроение, а чего лучше избегать, рассказали специалисты клиники Майо в Аризоне. Об этом сообщает Online Focus.

Так, по словам экспертов, бобы, рыба, шпинат, а также орехи и брокколи, хотя и не могут вылечить приступы паники или депрессию, зато этот набор ингредиентов может сделать человека счастливее.

Названы продукты, которые поднимают настроение

Названы продукты, которые поднимают настроение

Например, в рыбе – причем неважно, сельдь это, тунец или лосось – содержится большое количество жирных кислот омега-3. И поскольку сам организм не может вырабатывать такие незаменимые жирные кислоты, то они должны поступать с пищей.

В рыбе содержится много полезных жирных кислот омега-3

В рыбе содержится много полезных жирных кислот омега-3

st.vkuso.ru

Исследования показали, что омега-3 может облегчить симптомы депрессии, влияя на выработку гормонов счастья – серотонина и дофамина.

Подобную пользу имеют и "поставщики" белка – бобы, орехи и яйца. Они поддерживают баланс серотонина, так как организм превращает аминокислоту триптофан в гормон, улучшающий настроение. Также он важен для ритма сна и бодрствования.

Бобы и орехи поддерживают баланс серотонина

Бобы и орехи поддерживают баланс серотонина

А вот шпинат и брокколи богаты фолиевой кислотой. Отмечается, что именно ее недостаток в организме сопровождается нарушением сна и депрессией.

Помимо этого, исследователи назвали три продукта, от которых лучше держаться подальше, если испытываете напряжение. Это зрелый сыр, гамбургеры и хот-доги.

Шпинат и брокколи богаты фолиевой кислотой

Шпинат и брокколи богаты фолиевой кислотой

Как поясняют эксперты, в процессе созревания сыр превращает белок в гистамин. В свою очередь нейротрансмиттеры (химические вещества, с помощью которых "общаются" между собой нейроны. – Ред.) стимулируют пищеварение и нервную систему, но при этом вызывают страх.

А входящее в состав хот-догов и гамбургеров обработанное мясо (консервация, засолка, копчение), вообще может вызывать манию преследования.

Обработанное мясо может вызывать манию преследования

Обработанное мясо может вызывать манию преследования

hopop.ru

"Нитраты влияют на микроорганизмы в кишечнике, а они уже воздействуют на область мозга, которая отвечает за психические заболевания", – говорится в исследовании ученых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семейный врач Наталья Деменко рассказала MedOboz, какие продукты нужно есть, чтобы настроение всегда было приподнятым и радостным.

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Читайте все новости по теме "Исследование ученых" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Исследование ученых Диеты и фитнес
Теги
Психология диета питание
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