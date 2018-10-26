''Доживите до утра'': шокированная киевлянка предупредила о страшной опасности грибов для детей

Двухлетний ребенок во время прогулки по лесу сорвал бледную поганку и с отравлением оказался в больнице.

Поучительную историю о ситуации в семье рассказала в Facebook киевская журналистка Любовь Величко.

"Мы всей семьей гуляли в лесу. Сын (которому 2,7 лет) побежал за белочкой, спрятался за кустиком и весело закричал: "Мама!". Он держал в правой руке один из самых ядовитых грибов в мире - бледную поганку. Я выхватила гриб и пригляделась: на шапочке была отломана тоненькая полоска", - описала ситуацию мама, отметив, что малыш на вопрос: "Ты кусал гриб?" - ответил утвердительно.

Через 20 минут мальчику уже промывали желудок в больнице. Анализ крови показал в 8 раз повышенный уровень амилазы.

"Так организм реагирует на сильный яд. Позже врачи объяснили - уже сам факт того, что ребенок касалась руками поганки - стал причиной такой реакции организма. То есть, яд проникает даже через кожу! 72 часа - и днем, и ночью - ребенку ставили капельницы, вводили антибиотики, давали сиропы. Но если бы сын действительно откусил кусок гриба, это не дало бы никакого эффекта", - пишет Величко.

По словам врача, в их практике был смертельный случай, после того, как ребенок лишь лизнул этот ядовитый гриб.

"Когда мы шли в карету скорой, шесть человек в белых халатах молча стояли и смотрели нам вслед. Они смотрели так, как будто прощаются с моим сыном навсегда… В тот последний вечер перед днем выписки, врач сказала: "Пожалуйста, прошу вас, доживите до утра", - вспоминает подробности шокирующего дня женщина.

Она напоминает, что противоядия от яда бледной поганки нет, а один гриб может отравить целую семью:

"Выживет ли человек - зависит только от количества съеденного гриба и от того, как быстро была оказана медицинская помощь. Ведь даже в первые двое суток жертва может не чувствовать никакого дискомфорта. А потом уже поздно ей помогать: печень и почки отказывают, и человек умирает от кровотечения внутренних органов".

Журналист также пересказала рекомендации детского психолога.

"Детей нельзя водить в лес в места, где растут грибы; нельзя показывать им, что грибы можно собирать. А врач добавил: бледная поганка настолько токсична, что может посеять свои ядовитые споры на грибы в радиусе 50 (!!!) метров от себя. Поэтому собирать съедобные грибы на меньшем расстоянии от нее - опасно для жизни. И, самое важное. Друзья, не повторяйте моей ошибки - никогда и ни на минуту не оставляйте ребенка дальше, чем на один-два метра, когда вы в лесу. Лучше быть параноиком. Как потом жить с мыслью о том, что из-за собственной невнимательности умер твой ребенок?"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области зафиксировано три случая отравления грибами.