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/ Здоровое питание

Должны быть в рационе: названа польза растительных масел

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Итак, растительные масла богаты на фосфатиды (лецитин, который регулирует содержание холестерина в организме и способствует накоплению белков), стерины (тормозят всасывание холестерина из кишечника), а также витамины группы E (токоферолы). Рассмотрим наиболее известные среди них.

Подсолнечное масло имеет рекордную витаминную ценность и является источником полиненасыщенных жирных кислот. Эти кислоты помогают в борьбе с атеросклерозом – наиболее частой причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений мозгового кровообращения.

Рапсовое масло, получаемое из семян рапса, отличается высоким содержанием эруковой кислоты, и поэтому требует обязательной рафинации.

Арахисовое масло получают из плодов земляного ореха (арахиса). Арахисовое масло используют для жарки различных продуктов, заправки салатов, но больше всего оно подходит для приготовления теста.

Горчичное масло добывают путем прессования семян масличных сортов горчицы. Содержит сравнительно мало линолевой кислоты. Специфический вкус и интенсивная окраска горчичного масла ограничивают возможность его применения.

Кунжутное масло получают из семян кунжута. Масло почти без запаха и с приятным вкусом. Оно не содержит витамина А, ограничено количество витамина Е.

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Растительные масла

Растительные масла

Иллюстрация

Кукурузное масло получают из зародышей кукурузы. По химическому составу кукурузное масло подобно подсолнечному. Содержание линолевой кислоты – до 50%.

Льняное масло, получаемое из семян льна, относится к быстросохнущим маслам. Эта способность обусловлена высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот.

Оливковое масло получают прессованием мякоти оливок. Оно содержит меньше незаменимых жирных кислот и витамина Е, но хорошо влияет на пищеварительную систему организма.

Пальмовое масло получают из плодов масляной пальмы. В мякоти плода содержится до 70% масла, богатого каротиноидами и пальмитиновой кислотой.

Соевое масло получают из бобов сои. Ценным компонентом его является лецитин. Распространено в Западной Европы, в США, Японии.

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Автор
Марат Зиннатуллин Марат Зиннатуллин
Тема
Здоровье
Тег
питание
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