До 7 кг в неделю: названа вкусная летняя диета

Для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, достаточно добавить в рацион всеми любимую ягоду - клубнику.

Принципами такого "клубничного" похудения в блоге на OBOZREVATEL поделилась консультант по здоровому образу жизни Ольга Фомина.

Чтобы похудеть без вреда для здоровья, стоит соблюдать следующие правила:

1. Использовать только свежую "домашнюю" клубнику или землянику, замороженная или тепличная ягода не подходит.

2. Съедать ежедневно по 1-1,5 кг клубники без добавления сахара или меда. Это количество делить на 5-6 порций.

3. Во время клубничной диеты выпивать не менее 1,5 литров воды.

4. Заменить кардио- и силовые упражнения на плавание, растяжку или пешие прогулки.

5. Соблюдать ягодную диету не более 3 дней. Если есть желание продолжить – обязательно нужно добавить другие продукты в рацион, особенно растительные жиры.

Похудение будет происходить по большей мере за счет очищения, поэтому может наблюдаться послабление кишечника в эти дни.

клубника pixabay.com

Кроме снижения веса, можно получить полезные бонусы в виде:

легкой переносимости диеты;

благотворного влияния на организм;

профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы;

замедления процессов старения;

улучшения состояния кожи;

уменьшения целлюлита.

Как писал MedOboz, ранее диетолог посоветовала заменить вредные продукты полезными, что поможет укрепить здоровье, а также продлить молодость и красоту.

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