Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровое питание

До 7 кг в неделю: названа вкусная летняя диета

1.4тЧитать материал на украинском

Для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, достаточно добавить в рацион всеми любимую ягоду - клубнику.

Принципами такого "клубничного" похудения в блоге на OBOZREVATEL поделилась консультант по здоровому образу жизни Ольга Фомина.

Новости
Как оставаться стройной безо всяких диет: топ-5 советов

Чтобы похудеть без вреда для здоровья, стоит соблюдать следующие правила:

1. Использовать только свежую "домашнюю" клубнику или землянику, замороженная или тепличная ягода не подходит.

2. Съедать ежедневно по 1-1,5 кг клубники без добавления сахара или меда. Это количество делить на 5-6 порций.

3. Во время клубничной диеты выпивать не менее 1,5 литров воды.

4. Заменить кардио- и силовые упражнения на плавание, растяжку или пешие прогулки.

5. Соблюдать ягодную диету не более 3 дней. Если есть желание продолжить – обязательно нужно добавить другие продукты в рацион, особенно растительные жиры.

Похудение будет происходить по большей мере за счет очищения, поэтому может наблюдаться послабление кишечника в эти дни.

клубника

клубника

pixabay.com

Кроме снижения веса, можно получить полезные бонусы в виде:

  • легкой переносимости диеты;

  • благотворного влияния на организм;

  • профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы;

  • замедления процессов старения;

  • улучшения состояния кожи;

  • уменьшения целлюлита.

Как писал MedOboz, ранее диетолог посоветовала заменить вредные продукты полезными, что поможет укрепить здоровье, а также продлить молодость и красоту.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Тег
диета
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины