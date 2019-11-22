Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровое питание

Для сердца и мозга: врач рассказала все о пользе хурмы

1.1т
Читать материал на украинском

Завсегдатай зимней фруктовой тарелки – хурма. Этот фрукт полюбился многим, несмотря на свойственную некоторым его сортам терпкость.

Чем же полезна хурма, кому она полезна, а кому ее стоит обходить стороной? Ответы на эти вопросы MedOboz дала терапевт-гастроэнтеролог Наталья Гордиенко.

Новости
Диета для сердца: Тодуров дал несколько полезных рекомендаций
Полезная и вкусная хурма

Полезная и вкусная хурма

Tochka

Полезна для сердца и кишечника

Этот яркий зимний фрукт включает в состав практически весь набор витаминов, которые организм расходует ежедневно, независимо от сезона, и регулярно требует их поступления. Так, в нем содержатся витамины А, С, Р, большая часть витаминов группы В, а также такие необходимые нам вещества, как лимонная и яблочная кислоты, магний, калий, йод и другие.

Потому за счет своего состава хурма помогает сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, способствует укреплению иммунитета, а также нормализует микрофлору кишечника и защищает щитовидную железу.

Кому особенно нужна?

Как уже говорилось, в хурме содержится ударная доза калия. А это значит, что она особенно будет полезна тем, кто в меру определенных состояний организма вынужден регулярно принимать мочегонные средства (как например, при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях). Эти медикаменты не только выводят из организма лишнюю жидкость, но и вымывают нужные ему вещества, в том числе и калий. Потому его возмещение крайне важно, и хурма запросто справится с этой функцией. К тому же, она сама по себе обладает легким мочегонным эффектом, потому проблема отечностей может уменьшиться.

Также не стоит пренебрегать хурмой тем, чья работа связана с постоянными стрессами и высокими ментальными нагрузками. Этот фрукт является мощным источником витаминов группы В, необходимых в том числе для крепкой и здоровой нервной системы. Потому один плод в день вам просто необходим для сохранения хорошего самочувствия.

Табу при сахарном диабете

Несмотря на всю свою пользу, у хурмы есть и ряд противопоказаний.

Так, поскольку в ней содержится огромное количество вяжущих веществ, она может навредить людям, которые часто мучаются от запоров. По этой же причине нужно давать хурму с осторожностью малышам до трех лет, чтобы не спровоцировать непроходимость кишечника (это состояние придется лечить уже в стационаре).

Также из-за мочегонного действия хурмы поосторожничать с ней стоит и тем, кого беспокоят заболевания почек и мочеполовой системы.

Категорически противопоказан этот фрукт пациентам с сахарным диабетом, поскольку в нем содержится большое количество глюкозы и сахарозы.

Новости
Повышают иммунитет: названы самые полезные продукты ноября

Лучше есть до вечера

Поскольку хурма относится к сладким фруктам, ее стоит употреблять в первой половине дня. Именно в это время скорость обмена веществ находится на пике и пищеварительная система может быстро справиться с простыми углеводами. Кроме того, стоит есть этот плод либо за полчаса до еды, либо минимум через час после, чтобы не перегружать ЖКТ и не спровоцировать диарею или метеоризм.

Дельный совет напоследок

Если вам попалась слишком терпкая хурма, не спешите ее выбрасывать. Поместите плод в морозилку на сутки (чтобы она хорошенько промерзла), а затем разморозьте. После такой манипуляции от терпкости не останется и следа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие продукты помогут сохранить красоту волос.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости