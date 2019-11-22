Для сердца и мозга: врач рассказала все о пользе хурмы

Завсегдатай зимней фруктовой тарелки – хурма. Этот фрукт полюбился многим, несмотря на свойственную некоторым его сортам терпкость.

Чем же полезна хурма, кому она полезна, а кому ее стоит обходить стороной? Ответы на эти вопросы MedOboz дала терапевт-гастроэнтеролог Наталья Гордиенко.

Полезная и вкусная хурма Tochka

Полезна для сердца и кишечника

Этот яркий зимний фрукт включает в состав практически весь набор витаминов, которые организм расходует ежедневно, независимо от сезона, и регулярно требует их поступления. Так, в нем содержатся витамины А, С, Р, большая часть витаминов группы В, а также такие необходимые нам вещества, как лимонная и яблочная кислоты, магний, калий, йод и другие.

Потому за счет своего состава хурма помогает сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, способствует укреплению иммунитета, а также нормализует микрофлору кишечника и защищает щитовидную железу.

Кому особенно нужна?

Как уже говорилось, в хурме содержится ударная доза калия. А это значит, что она особенно будет полезна тем, кто в меру определенных состояний организма вынужден регулярно принимать мочегонные средства (как например, при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях). Эти медикаменты не только выводят из организма лишнюю жидкость, но и вымывают нужные ему вещества, в том числе и калий. Потому его возмещение крайне важно, и хурма запросто справится с этой функцией. К тому же, она сама по себе обладает легким мочегонным эффектом, потому проблема отечностей может уменьшиться.

Также не стоит пренебрегать хурмой тем, чья работа связана с постоянными стрессами и высокими ментальными нагрузками. Этот фрукт является мощным источником витаминов группы В, необходимых в том числе для крепкой и здоровой нервной системы. Потому один плод в день вам просто необходим для сохранения хорошего самочувствия.

Табу при сахарном диабете

Несмотря на всю свою пользу, у хурмы есть и ряд противопоказаний.

Так, поскольку в ней содержится огромное количество вяжущих веществ, она может навредить людям, которые часто мучаются от запоров. По этой же причине нужно давать хурму с осторожностью малышам до трех лет, чтобы не спровоцировать непроходимость кишечника (это состояние придется лечить уже в стационаре).

Также из-за мочегонного действия хурмы поосторожничать с ней стоит и тем, кого беспокоят заболевания почек и мочеполовой системы.

Категорически противопоказан этот фрукт пациентам с сахарным диабетом, поскольку в нем содержится большое количество глюкозы и сахарозы.

Лучше есть до вечера

Поскольку хурма относится к сладким фруктам, ее стоит употреблять в первой половине дня. Именно в это время скорость обмена веществ находится на пике и пищеварительная система может быстро справиться с простыми углеводами. Кроме того, стоит есть этот плод либо за полчаса до еды, либо минимум через час после, чтобы не перегружать ЖКТ и не спровоцировать диарею или метеоризм.

Дельный совет напоследок

Если вам попалась слишком терпкая хурма, не спешите ее выбрасывать. Поместите плод в морозилку на сутки (чтобы она хорошенько промерзла), а затем разморозьте. После такой манипуляции от терпкости не останется и следа.

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