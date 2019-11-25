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/ Здоровое питание

Для иммунитета и пищеварения: названа главная польза мандаринов

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Для многих приход зимних холодов ассоциируется с приятным ароматом мандаринов дома.

Еще бы, ведь начиная с ноября и до стойких весенних "плюсов" этот сладкий фрукт является завсегдатаем практически в каждом доме. И не зря, ведь помимо своих вкусовых качеств, он обладает еще и массой полезных свойств для организма.

Терапевт Наталья Гордиенко рассказала MedOboz, чем же так полезны мандарины, сколько их можно есть в сутки, а кому стоит вовсе отказаться от этого фрукта.

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Вкусные и полезные мандарины

Вкусные и полезные мандарины

Bipbap

Главное оружие против ОРВИ

Мандарины, как, впрочем, и другие цитрусовые, относится к богатейшим источникам витамина С (только в отличие от большинства – сладкие и вкусные). Именно поэтому эти фрукты незаменимы в сезон простудных и вирусных заболеваний, ведь аскорбиновая кислота способствует выработке в организме особых веществ, благодаря которым укрепляются защитные силы организма.

Также есть в мандаринах и витамин D. Именно от его недостатка наш организм может страдать зимой из-за нехватки солнечного света, что в первую очередь проявляется ухудшением настроения, негативными кожными проявлениями и т.д.

Кроме того, мандарины богаты витаминами К, В1, В2, а также особыми эфирными маслами, которые в совокупности положительно влияют на эластичность сосудов. Так что порция этого фрукта в день помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Помогут при хроническом бронхите

Мандарины в зимнее время особенно нужны тем, кто страдает сниженной функцией иммунитета (как, например, после перенесенной операции, ОРВИ и пр.), а также людям, которые постоянно посещают места массового скопления людей (например, школу, университет, пользуются общественным транспортом и т.д.).

Стоит к ним быть более благосклонным и тем, у кого есть предрасположенность к развитию атеросклероза и повышенная хрупкость сосудов. Так, благодаря наличию в составе гликозидов, цитрусовые помогают сосудам очищаться и повышают эластичность их стенок.

А еще мандарины особенно полезны пациентам с хроническими заболеваниями органов дыхания, поскольку содержат в составе синефрин. Это вещество положительно влияет на бронхи, потому помогает предотвратить обострение заболеваний.

Табу аллергикам и язвенникам

В мандаринах содержится высокая порция аскорбиновой кислоты. Потому даже маленькая долька этого фрукта может спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию у людей с аллергией на витамин С.

Кроме того, из-за наличия большого количества кислот в составе плод может стать причиной болезненных ощущений у людей с повышенной кислотностью желудка, а также гастритом и язвой, особенно в период обострения этих заболеваний.

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Правила употребления

Детям, несмотря на их любовь к ярким плодам, можно в сутки давать не больше двух мандаринок. Все из-за содержания в фрукте большого количества витамина С (считается одним из самых высокоаллергенных веществ) и других кислот. Взрослым по этой же причине стоит есть не больше 4-6 штук в день.

Наиболее подходящее время для наслаждения этим фруктом – за или спустя полчаса от основного приема пищи (так вы сможете сполна почерпнуть все содержащиеся в нем полезные вещества). Ну а если у вас на обед (завтрак или ужин) тяжелые жирные блюда, то закусив их мандаринкой вы поможете ЖКТ быстрее переварить съеденное.

А вот натощак мандарины есть нельзя – опять же, из-за высокой концентрации кислот в них. Иначе лакомство на голодный желудок может спровоцировать изжогу или метеоризм.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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