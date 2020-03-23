Диеты во время карантина: эксперты назвали самые опасные

Карантин, связанный с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, пришелся на весну - период интенсивных подготовок тела к лету. А значит многие "перевели" себя на диеты, часто жесткие и изнурительные.

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Эксперты MedOboz, гастроэнтеролог Наталья Гордиенко и диетолог Галина Купцова рекомендуют отказаться от идеи экстремального похудения на этот неприятный период. Поскольку весна и без того как раз та пора, когда к питанию нужно относиться с особой внимательностью, ведь организм и так за зиму измучен недостатком витаминов и холодами, а учитывая риски заражения, последствия могут стать серьезными.

От каких же диет стоит вовсе отказаться? Давайте разбираться.

Монопитание

Это один из самых популярных видов диет, когда худеющий на протяжение 5-10 дней питается только одним (максимум двумя) продуктом, например, яблоками, гречкой или морковью. Якобы такой тип питания разгружает пищеварительную систему и ускоряет метаболизм.

Однако такой монотонный рацион на протяжение длительного периода (а даже 5 дней для него – уже много) способен вызывать дефицит определенных полезных веществ в организме, что чревато нарушениями в различных системах (например, кровеносной, лимфатической и т.д.) и скорее всего негативно отразится на состоянии иммунитета.

Карантин - не время для жестких диет SNCMedia

Белковое питание

Медики сейчас действительно рекомендуют употреблять достаточное количество белковых продуктов, поскольку от них зависит мощь иммунной системы, а значит и то, насколько бурно вы отреагируете на "знакомство" с коронавирусом. Но "достаточно" не означает отказаться от углеводов (каш, фруктов и овощей) в пользу мяса и рыбы, как это проповедуют некоторые сторонники тотальной "сушки".

Белки действительно нужны организму каждый день, однако блюда из них должны быть всегда подкреплены углеводами, иначе организм не сможет их нормально перерабатывать и усваивать, а в последствии это приведет к интоксикации, нарушению работы почек и сбою метаболизма. А это уже становится фактором риска для развития осложнений в случае заражения COVID-19 и другими вирусами.

Тотальная чистка

Многие на время самоизоляции отметили за собой повышение аппетита – хочется пожевать бутерброд во время просмотра любимого сериала, приготовить и тут же съесть что-то необычное и вкусное, да и ваза с конфетами на столе не дает покоя. И чтобы не ограничивать себя в своих желаниях, некоторые нашли для себя выход в "чистке кишечника" - принимать слабительное или послабляющие чаи, мол, все успеет "выйти" еще до того, как лишнее уйдет в закрома.

Опасность такого подхода в том, что подобные препараты выведут из кишечника не только ненужное содержимое, но и "вымоют" из организма жизненно важные вещества, не дав ему время на их усвоение, а значит вскоре последствием станет дефицит витаминов, микро- и макроэлементов. Кроме того, подобная "чистка" выводит из организма слишком большое количество жидкости, что опять же, может нарушить работу почек, сердечно-сосудистой системы и мощно ударит по защитным функциям организма в целом.

Веганское питание

Полная противоположность белковой диете, которое предполагает отказ от всех продуктов животного происхождения (мяса, рыбы, яиц, молока и т.д.), также не лучший вариант в период эпидемии.

Дело в том, что исключение из рациона белковых продуктов чревато нарушением работы иммунитета и повышением восприимчивости организма к вирусам. Антитела, которые выделяются клетками иммунной системой в ответ на вторжение вируса, имеют белковую природу, то есть, если в организме белка недостаточно, защитная реакция будет слабой, либо вовсе отсутствовать.

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