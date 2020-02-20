Диетологи назвали продукты, которые категорически нельзя есть сырыми

Фасоль, сосиски, свиное мясо и дикорастущие грибы запрещенно употреблять в пищу в сыром виде.

Диетологи отметили, что многие продукты сыром виде полезны, но только не выше перечисленные, передает "Медикфорум".

Так в фасоли содержатся белки лектины, которые негативно влияют на организм и могут провоцировать воспаление, аутоиммунные реакции. Большой вред фасоль в сыром виде может нанести людям имеющих нарушения щитовидной железы, артрит, диабет, болезни сердца, цистит и лишний вес.

Фасоль

Никогда нельзя употреблять в сыром виде сосиски и сардельки из магазина. Такой продукт может содержать листерии и кишечную палочку. А сырая свинина может содержать в себе паразитов – трихинеллеза, свиного цепня, спровоцировав ряд тяжелых симптомов, от тошноты до судорог, вплоть до смерти.

Сырые баклажаны имеют аллергический эффект. При этом овощ содержит вредный токсин соланин.

Баклажаны

Диетологи также запретили употреблять ядра и семечки абрикосов, персиков, яблок и груш, в которых содержится вещество, способное преобразовываться в цианид.

А в касторовых бобах есть вещество из разряда лектинов – рицин. Он может привести к сильнейшему отравлению.

Клеточное строение грибов в сыром виде приводит к проблемам с пищеварением. Кроме того, в грибах содержится токсичное вещество агаритин, который разрушается только при готовке.

Гриб

Как сообщал OBOZREVATEL, известный диетолог Дэрил Джоффри посоветовал воздерживаться от перекусов бананами с утра на пустой желудок.

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