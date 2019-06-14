Диетолог объяснила, кому нельзя пить молоко

Молоко может не только принести пользу здоровью, но и навредить, потому некоторым людям стоит ограничить или даже полностью прекратить его употребление.
Диетолог Алина Комиссарова в своем Instagram рассказала, в каких случаях приходится корректировать свой рацион.
Непереносимость лактозы
Подтверждается путем генетического анализа: если выявлена лактазная недостаточность, надо исключить молочные продукты и следить за самочувствием, позже их можно вводить постепенно и в небольших количествах.
Аллергия на белки коровьего молока
Устанавливается измерением уровня специфических антител класса IgE, исключаются все молочные продукты.
Иллюстрация
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Дети до года
Из-за недостаточности фермента ребенку лучше не давать ни коровье, ни козье молоко.
Индивидуальные ощущения при болезнях желудочно-кишечного тракта
Часто употребление этого напитка может вызывать боли, например, при гастрите.
Также специалист подчеркнула, что при отказе от молока без наличия вышеперечисленных причин лучше проконсультироваться с врачом и призвала не исключать продукт:
если вы его любите и вам комфортно;
при гипотиреозе;
с целью похудеть.
Ставьте лайк, чтобы не потерять меня из ленты ❤️ Люди сознательно отказываются от молочных продуктов в пользу растительных, даже если их любят, просто из-за моды. И это неправильно! Но есть группы людей, которым молочные продукты лучше ограничить или не употреблять вовсе. ✅Непереносимость лактозы. И не просто "мне так кажется", а подтверждённая генетическим анализом. Генотип Т/Т, С/Т - норма, генотип С/С - лактазная недостаточность. После постановки диагноза мы исключаем молочные продукты и следим за самочувствием, затем, можно постепенно вводить в небольших количествах кисломолочные продукты. ✅Аллергия к белкам коровьего молока. Определяем уровень специфических антител класса IgE. Здесь нужно исключение всех молочных продуктов из коровьего молока. ✅Дети до года. Им лучше не давать ни коровье, ни козье молоко из-за недостаточности фермента. Тут хочу обмолвиться, что меня докармливали в детстве козьим молоком, но на сегодняшний день такая тактика не рекомендуется. ✅Индивидуальные ощущения(боли) при болезнях ЖКТ. Довольно часто молочные продукты, особенно кислые, могут вызывать боли при гастрите, например. Ведите пищевой дневник, отмечайте реакцию. Если плохо - исключайте. ✅Личный выбор. Если вы решили, что не любите молоко, что от него у вас акне/вздутие/изжога и тд, попробуйте сначала сократить количество и уж потом исключать. И не забудьте проконсультироваться с врачом по поводу того, где брать кальций. ❗️Пожалуйста, НЕ НАДО исключать молочные продукты: 🔹если вы их любите и вам комфортно 🔹при инсулинорезистентности/диабете 🔹при гипотиреозе, аутоиммунном/детокс протоколе и других выдуманных системах питания 🔹чтобы похудеть Слушайте свой организм! Вам решать, что вам есть. Главное не навредить. ❤️А вы едите молочные продукты?
Ранее MedObobz сообщал, что в продуктах питания, среди которых молоко, обнаружены опасные для здоровья вещества.
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