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/Здоровое питание

Диетолог объяснила, кому нельзя пить молоко

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Молоко может не только принести пользу здоровью, но и навредить, потому некоторым людям стоит ограничить или даже полностью прекратить его употребление.

Диетолог Алина Комиссарова в своем Instagram рассказала, в каких случаях приходится корректировать свой рацион.

Непереносимость лактозы

Подтверждается путем генетического анализа: если выявлена лактазная недостаточность, надо исключить молочные продукты и следить за самочувствием, позже их можно вводить постепенно и в небольших количествах.

Аллергия на белки коровьего молока

Устанавливается измерением уровня специфических антител класса IgE, исключаются все молочные продукты.

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Иллюстрация

Иллюстрация

pixabay.com

Дети до года

Из-за недостаточности фермента ребенку лучше не давать ни коровье, ни козье молоко.

Индивидуальные ощущения при болезнях желудочно-кишечного тракта

Часто употребление этого напитка может вызывать боли, например, при гастрите.

Также специалист подчеркнула, что при отказе от молока без наличия вышеперечисленных причин лучше проконсультироваться с врачом и призвала не исключать продукт:

Ставьте лайк, чтобы не потерять меня из ленты ❤️ Люди сознательно отказываются от молочных продуктов в пользу растительных, даже если их любят, просто из-за моды. И это неправильно! Но есть группы людей, которым молочные продукты лучше ограничить или не употреблять вовсе. ✅Непереносимость лактозы. И не просто "мне так кажется", а подтверждённая генетическим анализом. Генотип Т/Т, С/Т - норма, генотип С/С - лактазная недостаточность. После постановки диагноза мы исключаем молочные продукты и следим за самочувствием, затем, можно постепенно вводить в небольших количествах кисломолочные продукты. ✅Аллергия к белкам коровьего молока. Определяем уровень специфических антител класса IgE. Здесь нужно исключение всех молочных продуктов из коровьего молока. ✅Дети до года. Им лучше не давать ни коровье, ни козье молоко из-за недостаточности фермента. Тут хочу обмолвиться, что меня докармливали в детстве козьим молоком, но на сегодняшний день такая тактика не рекомендуется. ✅Индивидуальные ощущения(боли) при болезнях ЖКТ. Довольно часто молочные продукты, особенно кислые, могут вызывать боли при гастрите, например. Ведите пищевой дневник, отмечайте реакцию. Если плохо - исключайте. ✅Личный выбор. Если вы решили, что не любите молоко, что от него у вас акне/вздутие/изжога и тд, попробуйте сначала сократить количество и уж потом исключать. И не забудьте проконсультироваться с врачом по поводу того, где брать кальций. ❗️Пожалуйста, НЕ НАДО исключать молочные продукты: 🔹если вы их любите и вам комфортно 🔹при инсулинорезистентности/диабете 🔹при гипотиреозе, аутоиммунном/детокс протоколе и других выдуманных системах питания 🔹чтобы похудеть Слушайте свой организм! Вам решать, что вам есть. Главное не навредить. ❤️А вы едите молочные продукты?

Публикация от Диетолог, Альбина Комиссарова (@doctor_komissarova)

Ранее MedObobz сообщал, что в продуктах питания, среди которых молоко, обнаружены опасные для здоровья вещества.

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Место
Украина
Теги
питаниездоровьедиетамолоко
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