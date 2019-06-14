Диетолог объяснила, кому нельзя пить молоко

Молоко может не только принести пользу здоровью, но и навредить, потому некоторым людям стоит ограничить или даже полностью прекратить его употребление.

Диетолог Алина Комиссарова в своем Instagram рассказала, в каких случаях приходится корректировать свой рацион.

Непереносимость лактозы

Подтверждается путем генетического анализа: если выявлена лактазная недостаточность, надо исключить молочные продукты и следить за самочувствием, позже их можно вводить постепенно и в небольших количествах.

Аллергия на белки коровьего молока

Устанавливается измерением уровня специфических антител класса IgE, исключаются все молочные продукты.

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Иллюстрация pixabay.com

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Из-за недостаточности фермента ребенку лучше не давать ни коровье, ни козье молоко.

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Часто употребление этого напитка может вызывать боли, например, при гастрите.

Также специалист подчеркнула, что при отказе от молока без наличия вышеперечисленных причин лучше проконсультироваться с врачом и призвала не исключать продукт:

если вы его любите и вам комфортно;

при инсулинорезистентности/диабете;

при гипотиреозе;

с целью похудеть.

Ранее MedObobz сообщал, что в продуктах питания, среди которых молоко, обнаружены опасные для здоровья вещества.

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