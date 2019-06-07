Диетолог развеял мифы про "чистое питание". Его суть, польза и советы

В последнее время все больше людей переходят на "чистое питание", отказываются от переработанной пищи, чтобы улучшить свое здоровье и самочувствие.

Об этом рассказал диетолог с докторской степенью, автор нескольких книг о чистом питании Венди Базилиан, сообщает The Guardian.

Отмечается, что на данный момент чистое питание шире всего используется в США в качестве способа похудения. Хотя оно не является диетой, подразумевает целостный переход на другую систему выбора продуктов.

Популярность чистого питания обусловлена последними исследованиями, которые нашли связь между употреблением переработанных продуктов с ростом рисков рака, ранней смертью, ожирением.

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Так, многие начинают питаться продуктами, которые прошли как можно меньше обработки, сохранили максимум витаминов и микроэлементов, не имеют консервантов и долгого срока хранения, соли, жира, сахара, химии (красителей, ароматизаторов, подсластителей и т.п.).

Нет строгих правил, как следовать системе чистого питания, поскольку она подразумевает постоянный поиск лучших вариантов и обучение. Это не диета, поскольку целью является не уменьшение веса, а улучшение состояния здоровья (хотя лишний вес тоже часто уходит из-за отказа от вредных продуктов).

Рацион может меняться в зависимости от других факторов, таких как пищевая переносимость отдельных продуктов, вегетарианство, веганство и т.п.

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Диетолог предлагает не делать из чистого питания культ, не осуждать людей, которые едят другую пищу, не выделять среди еды "грязную", а воспринимать натуральные продукты более просто, думать о чистой еде как о простой или обтекаемой, знакомой и реальной.

Во время покупок советуют выбирать продукты, в которых как можно меньше составляющих в составе, поскольку в идеале там должен быть только один ингредиент.

Желательно полностью исключить сильно переработанные продукты наподобие муки, сахара или консервации, сделать упор на полезных жирах (авокадо, оливки), органических молочных продуктах, домашних яйцах и мясе (чтобы избежать консервантов, гормонов и антибиотиков, которые используют на производствах).

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Среди растительных белков также чрезвычайно полезны орехи, семена, горох, фасоль.

Начинать лучше с малого, - заменить тарелки с конфетами и закусками на блюда с фруктами, переставить натуральные продукты на видное место в холодильнике, спрятав с глаз обработанные, и, прежде всего, сохранять позитивный настрой.

Напомним, ранее диетолог рассказала, как с помощью пяти шагов можно без изнурительных диет избавиться от лишних килограммов.

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