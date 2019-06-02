Алкоголь при диете: врач назвала пользу и вред

Людям, которые следят за своей фигурой, следует полностью отказаться от употребления крепких алкогольных напитков.

Об этом рассказала в эфире ObozTV диетолог Анна Галицына. При этом, по словам эксперта, алкоголь в небольших количествах может быть полезен для организма.

"В любом случае, алкоголь – это интоксикация, отравление организма. Яд в маленьком количестве может быть полезен, в большом количестве он вредит и убивает нас. Соответственно, если выпитая за обедом стопочка коньяка для возрастного человека расширит ему сосуды, и он почувствует себя лучше, то почему бы нет – это небольшая тренировка сосудистой системы. Это мы можем себе позволить", – отметила Галицына.

"С точки зрения диетологии, если человек следит за своими формами, крепкого алкоголя я ему не могу рекомендовать. Бокал сухого вина – это вполне допустимо", – рассказала она.

Как отметила диетолог, алкоголь всегда вызывает аппетит: "Если вы способны справляться со своими порывами повышения аппетита, если не будете злоупотреблять закуской… Закусывать все же стоит, сухое вино повышает уровень кислотности в желудке. Но в умеренных количествах все полезно и приемлемо".

Галицына также высказала мнение, что в Украине уровень употребления алкоголя идет на спад и люди стали более внимательны к своему здоровью.

lmbd.ru

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