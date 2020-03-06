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/ Здоровое питание

Диетолог рассказала, почему яблоки лучше есть неочищенными

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В яблочной кожуре содержится много витаминов и нужных организму микроэлементов, но это не единственная причина, по которой эти фрукты лучше есть именно неочищенными.

В этом убеждает врач-диетолог Ирина Лизун. О том, как извлечь из этих фруктов максимальную пользу и при этом обойтись без побочных эффектов, она рассказала "Радио Sputnik".

По ее словам, каждый человек ежедневно должен съедать хотя бы одно яблоко. Поскольку это уникальный фрукт, который стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и помогает организму самостоятельно очищаться, что в конечном итоге позволяет сохранить молодость на долгие годы.

Диетолог рассказала, почему яблоки лучше есть неочищенными

Диетолог рассказала, почему яблоки лучше есть неочищенными

Лизун отметила, что содержащиеся в кожуре яблок пищевые волокна способствуют тому, чтобы в организме ничего не застаивалось. А второй их функцией является так называемая подкормка микрофлоры.

"Кожуру мы полностью не переварим, ее "доедят" бактерии, которые в процессе поглощения выделяют много полезного для нашего организма", – пояснила диетолог.

Яблоки очищают и омолаживают организм

Яблоки очищают и омолаживают организм

При этом она отметила, что в некоторых случаях полезные свойства яблочной кожуры могут вызывать сомнения. Это касается тех фруктов, которые для лучшей сохранности и придания им более привлекательного вида обработали воском.

"Этот воск, конечно, пищевой. Но лучше промыть фрукт теплой водой и потереть полотенцем. Ведь иногда воск может дать аллергическую реакцию или сыпь. Если заметили за собой подобное, то в таком случае стоит чистить яблоки перед употреблением", – уточнила Ирина Лизун.

Иногда яблоки стоит есть и без кожуры

Иногда яблоки стоит есть и без кожуры

Как писал OBOZREVATEL, известный диетолог Елена Кален утверждает, что употребление воды с лимоном способствует снижению веса и вообще приносит много пользы организму.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Здоровье Питание Советы врачей
Теги
талоны на питание диетолог
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