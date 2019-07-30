Диетолог рассказала, как уменьшить калорийность любимых блюд

Вкусные, но далеко не полезные продукты из ресторанного меню, можно заменить здоровой альтернативой.

Диетолог Альбина Комиссарова на странице в Insragram перечислила самые распространенные блюда и напитки, в которых можно уменьшить калории.

По ее словам, вкусовые качества от этого не пострадают, а фигура и самочувствие только выиграют.

Биг тейсти Gotovite

Биг тейсти - всеми любимый бургер содержит много жиров и в принципе не является здоровой едой. Его можно заменить на грик мак или панини Тоскана, если убрать соус и сыр, например, то получится лепешка с мясом и овощами.

Какао Несквик . Очень часто дают детям в качестве "полезного" завтрака, но оказывается на 1 стакан с молоком уже содержится 3 чайные ложки сахара. Варите классический какао на молоке и контролируйте количество сахара самостоятельно.

Классический чизкейк . Очень вкусно, но довольно жирно. Можно заменить на домашнюю альтернативу без добавления масла в основу и с заменой части сыра на йогурт.

Фруктовые смузи . Имеет место быть, если нет возможности поесть, либо нужно быстро восстановить силы, либо вы/ребенок по-другому не едите фрукты. Однако это все равно большое количество фруктозы.

Заменяйте часть фруктов на овощи/зелень, выбирайте легкую основу вода/кефир/нежирное молоко, делайте густой смузи, чтобы сохранить цельные кусочки.

Запеченные роллы и в кляре. В них большое количество соуса и сыра. Можно заменить на роллы с водорослями, овощами и рыбой.

Как писал OBOZREVATEL, диетолог объяснила вред зеленого и черного чая и рассказала, как их пить правильно.

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