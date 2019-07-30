Диетолог рассказала, как уменьшить калорийность любимых блюд

Вкусные, но далеко не полезные продукты из ресторанного меню, можно заменить здоровой альтернативой.
Диетолог Альбина Комиссарова на странице в Insragram перечислила самые распространенные блюда и напитки, в которых можно уменьшить калории.
По ее словам, вкусовые качества от этого не пострадают, а фигура и самочувствие только выиграют.
Биг тейсти
Gotovite
Биг тейсти - всеми любимый бургер содержит много жиров и в принципе не является здоровой едой. Его можно заменить на грик мак или панини Тоскана, если убрать соус и сыр, например, то получится лепешка с мясом и овощами.
Какао Несквик. Очень часто дают детям в качестве "полезного" завтрака, но оказывается на 1 стакан с молоком уже содержится 3 чайные ложки сахара. Варите классический какао на молоке и контролируйте количество сахара самостоятельно.
Классический чизкейк. Очень вкусно, но довольно жирно. Можно заменить на домашнюю альтернативу без добавления масла в основу и с заменой части сыра на йогурт.
Фруктовые смузи. Имеет место быть, если нет возможности поесть, либо нужно быстро восстановить силы, либо вы/ребенок по-другому не едите фрукты. Однако это все равно большое количество фруктозы.
Заменяйте часть фруктов на овощи/зелень, выбирайте легкую основу вода/кефир/нежирное молоко, делайте густой смузи, чтобы сохранить цельные кусочки.
Запеченные роллы и в кляре. В них большое количество соуса и сыра. Можно заменить на роллы с водорослями, овощами и рыбой.
Ставьте лайк, чтобы не потерять меня из ленты❤️ Сегодня я продолжаю вашу любимую рубрику про более здоровые замены, которые помогут вам заменить калории, при этом не отказываясь от любимых блюд. Поехали! ❌Биг тейсти всеми любимый бургер содержит много жиров и в принципе не является здоровой едой, но иногда мы попадаем в Макдональдс и что выбрать, сытнее яблочных долек? ✅Грик Мак или Панини Тоскана, если убрать соус и сыр, например, то получится лепёшка с мясом и овощами. Вполне имеет место быть. ❌Какао несквик. Очень часто дают детям в качестве "полезного" завтрака, но оказывается на 1 стакан с молоком уже содержится 3 чайные ложки сахара. ✅Варите классический какао на молоке и контролируйте количество сахара самостоятельно. ❌Классический чизкейк. Очень вкусно, но довольно жирно. Недавно я показывала домашнюю альтернативу без добавления масла в основу и с заменой части сыра на йогурт. ✅Хорошая творожная запеканка с гладкой текстурой и ягодами будет не хуже чизкейка. ❌Фруктовые смузи. Мне не понятно повальное увлечение ими. Имеет место быть, если нет возможности поесть, либо нужно быстро восстановить силы, либо вы/ребёнок по-другому не едите фрукты. Однако это все равно большое количество фруктозы разом. ✅Заменяйте часть фруктов на овощи/зелень, выбирайте лёгкую основу вода/кефир/нежирное молоко, делайте густой смузи, чтобы сохранить цельные кусочки. ❌Запечённые роллы и в кляре. Опустим то, что в рис добавляют сахар, но роллы в кляре и с большим количеством соуса или сыра - не самый лучший вариант. ✅А вот роллы с водорослями, овощами и рыбой - отличный вариант полноценного приёма пищи. UPD: Никаких проблем в сыре нет! Я просто рассказываю, как без особой потери вкуса можно сэкономить калории Как вы поняли, не обязательно отказываться от любимых блюд. Здоровое питание - это всегда выбор! ❤️А что из представленных в карусели блюд вы любите?
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