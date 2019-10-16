Диетолог рассказала, как убрать жир внизу живота

Правильное питание и спортивные упражнения помогут девушкам избавиться от лишнего жира внизу живота.

Об этом в Instagram сообщила фитнес-блогер и эксперт по похудению Ирина Кайданович.

Она рассказала, что в рационе питания необходимо убрать вредные продукты. Также нужно сократить наполовину порции еды. При этом необходимо употреблять около 50% сырой еды.

Чтобы уменьшить жир внизу живота нужно делать кардио тренировки с утра натощак. Кайданович отметила, что можно начать с 15 минут быстрой ходьбы и постепенно переходить на бег.

Уменьшить жир также помогут упражнения на пресс. Ведь качание пресса ускоряется кровообращение, что способствует похудению. При этом это тоже лучше делать натощак после утренней пробежки.

Также способствует сжиганию жира процедура под названием вакуум.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог рассказала, что похудение на 3 килограмма за неделю является вредным для здоровья и вызывает в последствии обратный эффект, потому избавляться от лишнего веса нужно медленнее.

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