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/ Здоровое питание

Диетолог рассказала, как отучить себя от сладкого

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Нынешние модные веяния в питании требуют отказа от сладкого – целиком и полностью, без компромиссов. Мол, сахар и его заменители вредны не только для фигуры, но и негативно влияют на все процессы организме.

Но далеко не каждому под силу взять и отказаться от любимых десертов или как минимум чая с подсластителем. Диетолог Альбина Комиссарова рекомендует подходить к решению этого вопроса размеренно и постепенно.

"Не ждите супер-секрета, есть несколько правил, которые помогут снизить потребление сахара лично вами", – пишет эксперт.

Самое простое, но эффективное правило, по ее словам - не покупать сладкое домой. Если дома нет ничего, не факт, конечно, что вы не пойдете в магазин возле дома, но соблазнов все же меньше.Не убирайте сразу сахар полностью из жизни, это трудно для вас. Для начала уберите сладкие напитки или ешьте сладкое один раз в день и что-то одно. "Не один торт, мои хитрые, а один кусочек или одну конфету", - уточнила диетолог.Делайте замены, например, вкусные покупные мюсли с кучей сахара на домашнюю гранолу, или магазинный йогурт с добавками на белый йогурт с фруктами, добавленными вами дома.

Не мучайте себя строгими отказами

Не мучайте себя строгими отказами

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Не запрещайте себе сладкое. "Увы, современный модный мир диктует нам полный отказ от сахара. Чувство вины заставляет нас ограничивать его полностью, затем срыв, снова ограничение и так до бесконечности. Пусть лучше будет одна конфета каждый день, чем плитка сразу раз в неделю", - советует врач.Готовьте сами. Учитесь и пробуйте новое, вместе с семьей. Сделайте сырники или пирог, где вы видите сколько сахара вы кладете. "Вы поймёте, что вам вкусно и так", - говорит Комиссарова.Не заедайте эмоции. "Заведите дневник – он помогает понять, когда и почему вы едите сладкое, отследите: грустно вам или скучно, злитесь или радуетесь. Учитесь получать эмоции не из еды", - подытожила эксперт.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Диеты и фитнес
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