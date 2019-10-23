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/ Здоровое питание

Диетолог рассказала, чем опасны куриные яйца

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Куриные яйца могут нанести вред здоровью, если у человека есть аллергия на куриный белок в тяжелой форме.

Диетолог отметила, что яйца относятся к числу высокоаллергенных продуктов, пишет "АиФ".

Врач предупредила, что яйца не стоит употреблять при повышенном холестерине.

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"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", – пояснил диетолог.

Также яйца представляют опасность и для людей, страдающих от диабета. Пациентам с обостренным панкреатитом, заболеваниях печени или желчного пузыря также нужно употреблять яйца в умеренном количестве.

Кроме того, нужно ограничить потребление яиц детям в возрасте до года. А здоровому взрослому человеку лучше съедать за один раз не более одного желтка и трех белков.

Куриные яйца

Куриные яйца

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог развенчала миф о продуктах, которые сжигают жир.

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