Диетолог рассказала, чем опасны куриные яйца

Куриные яйца могут нанести вред здоровью, если у человека есть аллергия на куриный белок в тяжелой форме.

Диетолог отметила, что яйца относятся к числу высокоаллергенных продуктов, пишет "АиФ".

Врач предупредила, что яйца не стоит употреблять при повышенном холестерине.

"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", – пояснил диетолог.

Также яйца представляют опасность и для людей, страдающих от диабета. Пациентам с обостренным панкреатитом, заболеваниях печени или желчного пузыря также нужно употреблять яйца в умеренном количестве.

Кроме того, нужно ограничить потребление яиц детям в возрасте до года. А здоровому взрослому человеку лучше съедать за один раз не более одного желтка и трех белков.

Куриные яйца

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог развенчала миф о продуктах, которые сжигают жир.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал