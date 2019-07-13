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/ Здоровое питание

Диетолог раскрыла опасность пропуска завтрака

2.5т Читать материал на украинском

Завтрак нельзя пропускать, поскольку его отсутствие грозит развитием гастрита.

Как рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram, оптимальное время для первого приема пищи - от 7 до 9 утра.

"Когда мы утром просыпаемся, начинаем двигаться, уровень глюкозы в крови снижается. Чтобы пополнить ее запасы, организм начинает брать глюкозу из внутренних органов. В этот момент появляется усталость, сонливость и мысль о том, что спасти может только кофе. Да, это работает, но недолго - минут 40. Кофе натощак раздражает стенки желудка, что в дальнейшем может привести к гастриту. А также повышает аппетит", - рассказала она.

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"Завтрак нам просто необходим. Он дает нашему телу питательные вещества и витамины, которые поддерживают нормальный обмен веществ. Чашка кофе или чая нормальным завтраком не считаются. Они могут присутствовать в рационе только в сопровождении полноценной еды. Поесть нужно так, чтобы ощущение сытости поддерживалось 3-4 часа", - отметила Фус.

Диетолог раскрыла опасность пропуска завтрака

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, как употребление летних фруктов в неограниченных количествах может привести к набору лишнего веса.

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Персона
Светлана Фус
Место
Украина
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