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/ Здоровое питание

Врач объяснила, почему диеты и спорт не помогают в похудении

1.2т Читать материал на украинском

Диетолог Светлана Фус пояснила, почему нельзя похудеть, сидя на диете и не занимаясь спортом.

В своем Instagrame она пояснила, что даже для похудения организму нужна энергия, которая берется с пищи.

"Например, съедая два яблока в день, вы не получите достаточного количества энергии и потеряете не жир, а мышцы. Кроме того, организм тратит много энергии на поддержание мышц, и если вы их не задействуете, они постепенно уменьшаются. Те, кто когда-нибудь ломал руку или ногу, после снятия гипса могли заметить, что сломанная конечность стала худее здоровой – она не работала, и мышцы атрофировались", – объяснила она.

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Фус подчеркнула, что чем больше теле мышц, тем быстрее проходит процесс похудения.

"Соответственно, если их мало, обмен веществ замедляется и вам становится сложнее это сделать", – добавила диетолог.

Правильное питание

Правильное питание

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Светлана Фус рассказала, что при похудении можно пить чистый кофе без каких-либо добавок, так как напиток не способствует набору лишнего веса.

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Персона
Светлана Фус
Теги
диета диетолог питание здоровье
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