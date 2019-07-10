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/ Здоровое питание

Диетолог назвала целебные свойства популярной летней ягоды

1.8т Читать материал на украинском

Сироп из ягод малины улучшает вкус микстур и является отличным потогонным средством.

Об этом в Instagram рассказала известный диетолог Светлана Фус.

"Во время простуды лучше будет, если вы зальете теплой водой предварительно замороженные ягоды, такой напиток будет гораздо полезнее", – отметила она.

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При этом Фус добавила, что нужно с осторожностью нужно относиться к малине при мочекаменной болезни и подагре, так как в ягодах содержатся соли мочевой и щавелевой кислот.

Диетолог назвала основные полезные свойства малины:

  • ягоды содержат небольшое количество глюкозы, поэтому они отличный компонент для разнообразия меню

  • содержит салициловую кислоту (действующее вещество аспирина) - хорошее жаропонижающее средство без побочных эффектов

  • в состав входят: аскорбиновая кислота, (бета-каротин) провитамин А, рутин, которые укрепляют стенки сосудов, повышают иммунитет

  • кумарин вызывает способность малины нормализовать свертываемость крови

  • наибольшей пищевой ценностью обладают свежие ягоды

"Поэтому успейте заморозить малину, чтобы зимой пополнять свой организм полезными веществами", – подчеркнула она.

Малина

Малина

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Светлана Фус рассказала об основной причине срыва во время диеты.

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Персона
Светлана Фус
Теги
диета здоровье
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