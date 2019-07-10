Диетолог назвала целебные свойства популярной летней ягоды

Сироп из ягод малины улучшает вкус микстур и является отличным потогонным средством.

Об этом в Instagram рассказала известный диетолог Светлана Фус.

"Во время простуды лучше будет, если вы зальете теплой водой предварительно замороженные ягоды, такой напиток будет гораздо полезнее", – отметила она.

При этом Фус добавила, что нужно с осторожностью нужно относиться к малине при мочекаменной болезни и подагре, так как в ягодах содержатся соли мочевой и щавелевой кислот.

Диетолог назвала основные полезные свойства малины:

ягоды содержат небольшое количество глюкозы, поэтому они отличный компонент для разнообразия меню

содержит салициловую кислоту (действующее вещество аспирина) - хорошее жаропонижающее средство без побочных эффектов

в состав входят: аскорбиновая кислота, (бета-каротин) провитамин А, рутин, которые укрепляют стенки сосудов, повышают иммунитет

кумарин вызывает способность малины нормализовать свертываемость крови

наибольшей пищевой ценностью обладают свежие ягоды

"Поэтому успейте заморозить малину, чтобы зимой пополнять свой организм полезными веществами", – подчеркнула она.

Малина

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Светлана Фус рассказала об основной причине срыва во время диеты.

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