Диетолог назвала самый здоровый и популярный овощ

Огурец - это один из самых здоровых и популярных овощей. В его состав входят различные минеральные вещества, витамины и антиоксиданты.

О его пользе рассказала известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

"Огурец малокалорийный. Высокое содержание калия, кремния и цинка делает огурцы профилактическим средством для ухода за здоровьем кожи и волос", - отметила она.

Пищевая ценность огурца в первую очередь обусловлена высоким содержанием:

лютеина и зеаксантина - веществ, которые накапливаются в тканях глаз, обеспечивают их эффективную защиту. В 100 г огурцов содержание этих каротиноидов в три раза больше суточной потребности.

фитостеролов, которые подавляют всасывание холестерина из пищеварительного тракта. Холестерин лучше выводится из организма, уменьшается его уровень в крови.

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Желательно употреблять огурцы с кожурой, так как в ней находится основная масса витаминов и других полезных веществ. Но нужно быть уверенным в качестве огурцов, так как в кожуре могут накапливаться вредные вещества. Тогда употребление может принести вред здоровью.

По словам диетолога, огурцы не следует хранить в нарезанном виде.

"Есть один интересный факт: в огурце в большом количестве содержится фермент аскорбатоксидаза. Его еще называют "антивитамин С", который ускоряет окисление витамина С, то есть разрушает его", - отметила она.

Выделение антивитаминного фермента происходит при измельчении огурцов. Поэтому готовьте овощные салаты непосредственно перед едой, чтобы не терять витамин С.

Несмотря на всю пользу овоща, есть и противопоказания. Не рекомендуется есть огурцы со шкуркой при обострении колита, почечной недостаточности, дискинезии желчевыводящих путей и гастрите.

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