Диетолог назвала самый здоровый и популярный фрукт

Слива — это один из самых здоровых и популярных фруктов. Она содержит активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают фиолетовый оттенок.
О пользе рассказала известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram, перечислив, что входит в ее состав:
витамин C
провитамин А
фруктоза и сахароза
пищевые волокна
органические кислоты
азотистые, дубильные, пектиновые вещества
макро- и микроэлементы.
Фрукты
24 канал
По содержанию витамина Е слива является одним из лидеров среди фруктов. А свои полезные свойства плоды сохраняют и после переработки.
По словам Фус, люди, которые употребляют много овощей и фруктов, с содержанием флавоноидов, имеют хорошее здоровье, меньше страдают болезнями сердечно-сосудистой системы и новообразованиями.
Вы любите сливы? Если нет, то стоит к ним присмотреться 😉 В состав слив входят: ✅ витамин C ✅ провитамин А ✅ фруктоза и сахароза ✅ пищевые волокна ✅ органические кислоты ✅ азотистые, дубильные, пектиновые вещества ✅ макро- и микроэлементы. Они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают им фиолетовый оттенок. Интересно, что по содержанию витамина Е, слива является одним из лидеров среди фруктов. А свои полезные свойства плоды сохраняют и после переработки. Люди, которые употребляют много овощей и фруктов, с содержанием флавоноидов, отмечаются лучшим здоровьем, меньше страдают болезнями сердечно-сосудистой системы и новообразованиями. ☝ Сейчас как раз идет сезон сливы. Пользуйтесь этим! Будьте здоровы, следите за своим питанием 🙂 #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой
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