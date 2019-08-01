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/ Здоровое питание

Диетолог назвала самый здоровый и популярный фрукт

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Слива — это один из самых здоровых и популярных фруктов. Она содержит активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают фиолетовый оттенок.

О пользе рассказала известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram, перечислив, что входит в ее состав:

  • витамин C

  • провитамин А

  • фруктоза и сахароза

  • пищевые волокна

  • органические кислоты

  • азотистые, дубильные, пектиновые вещества

  • макро- и микроэлементы.

Фрукты

Фрукты

24 канал

По содержанию витамина Е слива является одним из лидеров среди фруктов. А свои полезные свойства плоды сохраняют и после переработки.

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По словам Фус, люди, которые употребляют много овощей и фруктов, с содержанием флавоноидов, имеют хорошее здоровье, меньше страдают болезнями сердечно-сосудистой системы и новообразованиями.

Вы любите сливы? Если нет, то стоит к ним присмотреться 😉 В состав слив входят: ✅ витамин C ✅ провитамин А ✅ фруктоза и сахароза ✅ пищевые волокна ✅ органические кислоты ✅ азотистые, дубильные, пектиновые вещества ✅ макро- и микроэлементы. Они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают им фиолетовый оттенок. Интересно, что по содержанию витамина Е, слива является одним из лидеров среди фруктов. А свои полезные свойства плоды сохраняют и после переработки. Люди, которые употребляют много овощей и фруктов, с содержанием флавоноидов, отмечаются лучшим здоровьем, меньше страдают болезнями сердечно-сосудистой системы и новообразованиями. ☝ Сейчас как раз идет сезон сливы. Пользуйтесь этим! Будьте здоровы, следите за своим питанием 🙂 #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее консультант по здоровому образу жизни Ольга Фомина рассказала, как привести тело в форму за месяц без диет и голодовок.

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Светлана Фус
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