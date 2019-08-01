Диетолог назвала самый здоровый и популярный фрукт

Слива — это один из самых здоровых и популярных фруктов. Она содержит активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают фиолетовый оттенок.

О пользе рассказала известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram, перечислив, что входит в ее состав:

витамин C

провитамин А

фруктоза и сахароза

пищевые волокна

органические кислоты

азотистые, дубильные, пектиновые вещества

макро- и микроэлементы.

Фрукты 24 канал

По содержанию витамина Е слива является одним из лидеров среди фруктов. А свои полезные свойства плоды сохраняют и после переработки.

По словам Фус, люди, которые употребляют много овощей и фруктов, с содержанием флавоноидов, имеют хорошее здоровье, меньше страдают болезнями сердечно-сосудистой системы и новообразованиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее консультант по здоровому образу жизни Ольга Фомина рассказала, как привести тело в форму за месяц без диет и голодовок.

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