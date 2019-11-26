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/ Здоровое питание

Диетолог назвала самый вредный завтрак

1.2т
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Австралийский диетолог Сьюзи Барелл заявила, что меньше всего для утреннего приема пищи подходит пита.

По словам специалиста, в этих лепешках слишком много углеводов, которые вызывают повышения уровня сахара в крови. Так, в 100 граммах продукта содержится около 60-80 граммов углеводов, передает 7news.

Еще одним неудачным вариантом для завтрака являются сладкие хрустящие хлопья.

"В них очень мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго", — пояснила Барелл.

Правильный завтрак

Правильный завтрак

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Особенно вредными такие хлопья являются для детей, которые завтракая таким образом, привыкают есть сладкое по утрам.

В качестве полезной альтернативы диетолог предложила есть гранолу или хлопья без сахара, подсластить которые можно, добавив немного меда или ягод. Также хорошим выбором для завтрака могут стать тосты с яичницей, овощами и беконом — последний следует употреблять с цельнозерновым хлебом, так как в нем содержится много жира.

Как писал OBOZREVATEL, ранее диетолог Виктория Кляуз дала несколько важных практических советов относительно правильного питания. Она рассказала, сколько фруктов нужно есть и какой хлеб выбирать.

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Автор
Глеб Иванов
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