Диетолог назвала самый вредный завтрак

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл заявила, что меньше всего для утреннего приема пищи подходит пита.
По словам специалиста, в этих лепешках слишком много углеводов, которые вызывают повышения уровня сахара в крови. Так, в 100 граммах продукта содержится около 60-80 граммов углеводов, передает 7news.
Еще одним неудачным вариантом для завтрака являются сладкие хрустящие хлопья.
"В них очень мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго", — пояснила Барелл.
Правильный завтрак
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Особенно вредными такие хлопья являются для детей, которые завтракая таким образом, привыкают есть сладкое по утрам.
В качестве полезной альтернативы диетолог предложила есть гранолу или хлопья без сахара, подсластить которые можно, добавив немного меда или ягод. Также хорошим выбором для завтрака могут стать тосты с яичницей, овощами и беконом — последний следует употреблять с цельнозерновым хлебом, так как в нем содержится много жира.
Как писал OBOZREVATEL, ранее диетолог Виктория Кляуз дала несколько важных практических советов относительно правильного питания. Она рассказала, сколько фруктов нужно есть и какой хлеб выбирать.
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