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/ Здоровое питание

Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть за завтраком

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Диетолог Светлана Конакова назвала продукты, которые нельзя употреблять за завтраком.

Об этом она написала в Instagram, перечислив запрещенную еду, которая несет вред организму.

Конакова отметила, что нельзя по утрам пить пакетированные соки.

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"Смесь концентрированного фруктового пюре, крахмала и сахара в количестве, превышающего суточную норму, – бомба с калориями", – предупредила она.

Также нельзя утром кушать хлопья и мюсли, которые содержат тот же сахар и крахмал. Нет пользы и в йогурте с наполнителем, где состав продукта не самый полезный.

"Кроме закваски присутствуют красители, ароматизаторы, жиры и консерванты. Полезно? Вряд ли", – подчеркнула диетолог.

Конакова советует отказаться от творожных сырков в глазури, в которых много сахара, растительных жиров и ароматизаторов.

Завтрак

Завтрак

"Чипсы, шоколадные пасты, фастфуд, ну и конечно же любимый бутерброд с колбасой – чемпионы по бесполезности", – сообщила врач.

Конакова подчеркнула, что из-за плохого завтрака человек получает проблемы с ЖКТ, поджелудочной железой и упадок сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог дала дельные советы, как мотивировать себя для похудения.

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Теги
еда здоровье диета диетолог продукты
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