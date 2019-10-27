Диетолог назвала продукты, которые могут вызвать опасные болезни

Диетологи рассказали, что курицу и рыбу нужно правильно хранить и готовить, чтобы избежать опасных болезней.

Исследование провели в Испании, передает портал La Vanguardia.

Так, куриное мясо нужно употреблять в пищу только после тщательной термической обработки. Кроме того, продукт не стоит размораживать при комнатной температуре.

"Делайте это только в холодильнике. Так как ряд опасных бактерий, например, сальмонелла или стафилококк, легко размножаются при температуре от плюс 37 градусов", – пояснила диетолог Мария Мерино.

Рыбу стоит есть только после того, как она провела в заморозке минимум 72 часа. А зелень лучше перед приготовлением замачивать в воде.

Также диетолог рекомендовала не мыть яйца. Ведь их скорлупа яиц имеет пористую структуру, и в результате мытья бактерии вместе с водой легко могут попасть внутрь. Если продукт не мыть, то защитная пленка удерживает микроорганизмы на поверхности.

Продукты

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог рассказала, что куриные яйца могут нанести вред здоровью, если у человека есть аллергия на куриный белок в тяжелой форме.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!