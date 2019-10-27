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/ Здоровое питание

Диетолог назвала продукты, которые могут вызвать опасные болезни

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Диетологи рассказали, что курицу и рыбу нужно правильно хранить и готовить, чтобы избежать опасных болезней.

Исследование провели в Испании, передает портал La Vanguardia.

Так, куриное мясо нужно употреблять в пищу только после тщательной термической обработки. Кроме того, продукт не стоит размораживать при комнатной температуре.

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"Делайте это только в холодильнике. Так как ряд опасных бактерий, например, сальмонелла или стафилококк, легко размножаются при температуре от плюс 37 градусов", – пояснила диетолог Мария Мерино.

Рыбу стоит есть только после того, как она провела в заморозке минимум 72 часа. А зелень лучше перед приготовлением замачивать в воде.

Также диетолог рекомендовала не мыть яйца. Ведь их скорлупа яиц имеет пористую структуру, и в результате мытья бактерии вместе с водой легко могут попасть внутрь. Если продукт не мыть, то защитная пленка удерживает микроорганизмы на поверхности.

Продукты

Продукты

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог рассказала, что куриные яйца могут нанести вред здоровью, если у человека есть аллергия на куриный белок в тяжелой форме.

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Место
Испания
Теги
диета диетолог продукты еда медицина
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