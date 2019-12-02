Диетолог назвала причины спонтанной головной боли

Голод и жажда могут быть причиной частых головных болей у человека.

Об этом в Телеграм-канале сообщила врач-диетолог Виктория Кляуз.

Медик пояснила, что люди часто в процессе работы пропускают обед, а после чувствуют головную боль.

"Идеальный вариант – прерваться и полноценно поесть. Но многие говорят "мозгу нужна глюкоза", не отрываясь от работы, пьют кофе с шоколадкой. Да, тело получит глюкозу, в большом объеме. Но хватит такого перекуса ненадолго и спустя 40-60 минут снова будет дискомфорт. Если такие перекусы вытесняют полноценные приемы пищи, то лишний вес или заболевания ЖКТ гарантированы", – предупредила она.

Также Кляуз отмечает, что легкая степень обезвоживания может быть причиной головной боли.

"У многих утро начинается с чашки кофе, а далее – до обеда, иногда и до ужина, воду никто не пьет и "не ходит в туалет". А при появлении головной боли "сваливают" все на усталость. Дстаточно выпить стакан воды и проследить за собой. И если же облегчение наступило, то это как раз вариант головной боли от обезвоживания. Не стоит сразу же "вливать" в себя поллитра, так это может вызвать тошноту или рвоту. Достаточно просто не забывать пить воду в течение дня", – рассказала диетолог.

Головная боль Иллюстрация

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