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/ Здоровое питание

Диетолог назвала популярную причину лишнего веса

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Стереотипы, связанные с едой, являются одной из главных психологических причин лишнего веса.

Об этом сообщила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, есть очень много семей, в которых процесс приема пищи возведен в культ.

"Одной из основных психологических причин лишнего веса являются стереотипы, связанные с едой", – написала она.

Диетолог назвала популярную причину лишнего веса

Диетолог назвала популярную причину лишнего веса

Диетолог добавила, что в семьях, где питание становится целым культом, часто наблюдаются такие проблемы у нескольких поколений. Но по наследству передается именно определенный стереотип, а не лишние килограммы.

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Фус составила список вещей, характерных для таких семей:

  • Еда имеет особое значение.

  • Создаются целые ритуалы, связанные с приемами пищи. Возможность обсудить важные темы и получить душевную близость появляется только во время еды.

  • В таких семьях присутствует правило "чистых тарелок" и еду нельзя выбрасывать.

  • А ребенок с раннего возраста привыкает к тому, что он должен быть накормлен, независимо от желаний или потребностей.

Одной из основных психологических причин лишнего веса являются стереотипы связанные с едой и питанием. ⠀ Существует достаточно большое количество семей, в которых еда и принятие пищи возведены в культ. В таких семьях можно наблюдать проблемы с лишним весом в нескольких поколениях. Стоит учесть, что по наследству передается определенный стереотип пищевого поведения, а не лишние килограммы. ⠀ Какие отношения с едой в таких семьях? ⠀ 🍩 Еда имеет особое значение в таких семьях. ⠀ 🍩 Создаются целые ритуалы связанные с приемами пищи, возможность обсудить важные темы и получить душевную близость появляется только во время приема пищи. ⠀ 🍩 В таких семьях присутствует правило "чистых тарелок" и еду нельзя выбрасывать. ⠀ 🍩С детства ребенок привык к тому, что он должен быть накормлен вне зависимости от его желаний или потребностей. ⠀ Проанализируйте свои отношения с едой, пишите в комментариях, какие есть традиции приема пищи в Вашей семье😊

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Елена Кален предупредила, что самой главной привычкой, которая мешает сбросить вес, является спешка во время приема пищи. Быстрые завтраки, обеды и ужины способствуют перееданию.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Персона
Светлана Фус
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