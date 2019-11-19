Стереотипы, связанные с едой, являются одной из главных психологических причин лишнего веса.

Об этом сообщила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, есть очень много семей, в которых процесс приема пищи возведен в культ.

"Одной из основных психологических причин лишнего веса являются стереотипы, связанные с едой", – написала она.

Диетолог назвала популярную причину лишнего веса

Диетолог добавила, что в семьях, где питание становится целым культом, часто наблюдаются такие проблемы у нескольких поколений. Но по наследству передается именно определенный стереотип, а не лишние килограммы.

Фус составила список вещей, характерных для таких семей:

Еда имеет особое значение.

Создаются целые ритуалы, связанные с приемами пищи. Возможность обсудить важные темы и получить душевную близость появляется только во время еды.

В таких семьях присутствует правило "чистых тарелок" и еду нельзя выбрасывать.

А ребенок с раннего возраста привыкает к тому, что он должен быть накормлен, независимо от желаний или потребностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Елена Кален предупредила, что самой главной привычкой, которая мешает сбросить вес, является спешка во время приема пищи. Быстрые завтраки, обеды и ужины способствуют перееданию.

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