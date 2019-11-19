Стереотипы, связанные с едой, являются одной из главных психологических причин лишнего веса.
Об этом сообщила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По ее словам, есть очень много семей, в которых процесс приема пищи возведен в культ.
"Одной из основных психологических причин лишнего веса являются стереотипы, связанные с едой", – написала она.
Диетолог назвала популярную причину лишнего веса
Диетолог добавила, что в семьях, где питание становится целым культом, часто наблюдаются такие проблемы у нескольких поколений. Но по наследству передается именно определенный стереотип, а не лишние килограммы.
Фус составила список вещей, характерных для таких семей:
Еда имеет особое значение.
Создаются целые ритуалы, связанные с приемами пищи. Возможность обсудить важные темы и получить душевную близость появляется только во время еды.
В таких семьях присутствует правило "чистых тарелок" и еду нельзя выбрасывать.
А ребенок с раннего возраста привыкает к тому, что он должен быть накормлен, независимо от желаний или потребностей.
Одной из основных психологических причин лишнего веса являются стереотипы связанные с едой и питанием. ⠀ Существует достаточно большое количество семей, в которых еда и принятие пищи возведены в культ. В таких семьях можно наблюдать проблемы с лишним весом в нескольких поколениях. Стоит учесть, что по наследству передается определенный стереотип пищевого поведения, а не лишние килограммы. ⠀ Какие отношения с едой в таких семьях? ⠀ 🍩 Еда имеет особое значение в таких семьях. ⠀ 🍩 Создаются целые ритуалы связанные с приемами пищи, возможность обсудить важные темы и получить душевную близость появляется только во время приема пищи. ⠀ 🍩 В таких семьях присутствует правило "чистых тарелок" и еду нельзя выбрасывать. ⠀ 🍩С детства ребенок привык к тому, что он должен быть накормлен вне зависимости от его желаний или потребностей. ⠀ Проанализируйте свои отношения с едой, пишите в комментариях, какие есть традиции приема пищи в Вашей семье😊
Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Елена Кален предупредила, что самой главной привычкой, которая мешает сбросить вес, является спешка во время приема пищи. Быстрые завтраки, обеды и ужины способствуют перееданию.
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