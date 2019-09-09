Диетолог назвала полезные свойства сыра

В сыре содержится витамины группы В, А, РР и D которые улучшают работу мозга и помогают справиться со стрессом.

Об этом в Instagram написала тренер по здоровому образу жизни и диетолог Елена Кален, которая рассказала полезные факты о сыре.

"Помощь в снижении веса. При употреблении сыра чувство голода проходит быстрее, поскольку продукт богат белками. При недостатке белковой пищи в организме происходит нарушение обменных процессов, вес может долгое время стоять и не меняться", – написала она.

Также сыр предотвращает диабет. В продукте содержится масляная кислота, которая помогает контролировать уровень сахара в крови у больных диабетом второго типа.

Диетолог отметила, что сыр является источником кальция, магния и цинка.

"Особенно много кальция содержится в пармезане. Не стоит исключать сыр из детского рациона", – сообщила Кален.

Кроме того употребление сыра в пищу улучшает сон и метаболизма.

"Считается, что твердые сыры помогают улучшить качество ночного отдыха, так как содержат триптофан, который воздействует на выработку мелатонина – гормона сна. При его недостатке сон человека становится прерывистым, развивается бессонница", – рассказала специалист.

Сыры

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