Диетолог назвала 6 причин, почему люди не могут похудеть

Диетолог Наталья Кошкина назвала причины того, почему организму сложнее скинуть лишний вес.

Об этом она рассказала в Instagram.

"Ваши привычки – это не вы. Но они привели вас туда, где вы сейчас. Хотите оказаться в другом месте – измените привычки", – отметила она.

Диетолог перечислила привычки, которые делают путь к стройности намного длиннее:

Слишком много еды

Худеющим людям необходимо записывать приемы пищи и контролировать питание.

Слишком мало еды

Также не стоит морить себя голодом, ведь так вы лишаете организм питательных веществ. 1000 – 1200 ккал – критический минимум, ниже которого опускаться категорически нельзя.

Голодание до/после тренировки

Неверным является совет не есть 2 часа до и 2 часа после тренировки.

"Не поедите перед тренировкой, зря потратите время. После нужно кушать, чтобы восполнить запасы энергии и не допустить распада мышечной массы", – отметила Кошкина.

Слишком много кардио

Диетолог отметила, что много кардио нагрузок являются неэффективными. При этом разжигается зверский аппетит: "съедите больше, чем сожгли".

Диета

Дефицит белка

"Расскажу про собственный опыт. В моей жизни был период вегетарианства, когда я ела много углеводов и мало белка. Как только я начала снова есть животную пищу, увеличив долю белка (без увеличения калорийности рациона), сами собой ушли последние 3 кг. И больше не вернулись", – поделилась Кошкина.

Слишком много внимания к цифрам

Не стоит уделять внимание цифрам на весах и не стоит сравнивать себя с другими.

"Минус на весах – это приятно, но это не единственное, за что вы можете себя похвалить. Может, у вас появилось много энергии. У каждой из вас свой успех. И это не всегда цифры. Не сравнивайте себя с другими и хвалите себя за каждый маленький успех", – добавила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Наталья Кошкина рассказала, какие супы лучше не есть при похудении.

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