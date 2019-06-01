Диетолог назвала 5 простых шагов для похудения без диет

С возрастом все люди естественным путем все легче набирают лишние килограммы, но соблюдение всего пяти простых правил может помочь держать вес в норме.

Об этом рассказала доктор философии, ведущий британский диетолог, специалист по женскому здоровью Мэрилин Гленвилл, сообщает The Sun.

По статистике, с 20 до 50 лет люди в среднем полнеют на 13 килограммов, хотя потребляют меньше пищи, чем в более юном возрасте. Это заставляет людей изнурять себя диетами, но есть и более простой способ держать тело в тонусе.

Прежде всего, нужно есть осознанно, - прекратить перекусы в машине, на ходу или перед телевизором.

По началу может быть сложно перестроиться, но если полностью организм будет сосредоточен на процессе поглощения пищи, то со временем сможет вовремя дать сигнал сытости.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak, какие продукты приводят к ожирению, и чем их можно заменить в рационе.

Кроме того, многие напитки вызывают привыкание, являются "социально приемлемыми наркотиками", — это касается кофе, чая, выпивки, газировки.

С возрастом тело утрачивает способность выводить токсины с прежней эффективностью, ввиду чего нужно избегать любых продуктов, вызывающих привыкание. Сразу после отказа от их употребления могут наблюдаться головные боли, усталость, тошнота, депрессия.

Травяной чай, цикорий, латте из куркумы считаются более здоровыми альтернативами.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak, как легко и быстро приготовить сладкую жареную морковь.

Казеин и лактоза с трудом могут усваиваться организмом, в процессе вызывая диарею, боли, газы и вздутие, потому по возможности лучше уменьшить количество молока, масла и сыра в рационе.

Приоритет лучше отдавать натуральному живому йогурту.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak подборку необычных блюд для вегетарианцев.

В рационе каждого человека должны быть натуральные волокна, клетчатка, которая стабилизирует количество сахара в крови, насыщает и упрощает процесс переваривания пищи организмом.

Клетчатка содержится в овощах, семенах, фасоли, фруктах и овощах, цельнозерновых продуктах.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak простой и быстрый рецепт приготовления кабачков с бараниной.

Также рекомендуется добавлять в пищу специи, чтобы сделать вкус более богатым, использовать имбирь, чеснок, свежие и сухие травы, корицу, куркуму, перец, лимонный сок, морскую соль, горчицу, томатный кетчуп без сахара, соевый соус.

Напомним, ранее исследование показало, сколько на самом деле нужно ходить в день, чтобы снизить риски преждевременной смерти, - и это не 10000 шагов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал